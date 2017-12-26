«مواطن» لدعم ترشح السيسي توزع بطاطين على أهالي القاهرة والجيزة (صور)

نظمت حملة «مواطن» لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، قافلة طبية بالمجان لآلاف المواطنين في عدة محافظات، واستفاد منها أهالي قرية آبيس بمحافظة الإسكندرية والمنيب بالجيرة إلى جانب الدرب الأحمر والزيتون بالقاهرة.

وكشف فريق من الأطباء المتخصصين في أمراض العيون على مرضى الرمد وعمل نظارات طبية دون مقابل لمن يحتاجها، كما كشف أطباء الباطنة والأطفال على المرضى في المناطق السابق ذكرها، وتبرعت الحملة كذلك بصرف الأدوية اللازمة للمحتاجين الذين لا يقدرون على ثمنها.

ووزعت القافلة بطاطين على آلاف المواطنين لتأكيد الدور الاجتماعي للحملة لكفالة غير القادرين، خاصة في ظل البرد القارص الذي تشهده مصر في هذه الأيام.