القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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عالم
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:02 م

عاجل.. الحوثيون يجمدون حساب وأملاك الرئيس اليمني هادي

الرئيس اليمني هادي
الرئيس اليمني هادي
حسام فوزي
dostor.org/2002976

بعث البنك المركزي اليمني في صنعاء برسالة وجهتها وحدة جمع المعلومات المالية التابعة له، إلى البنوك الحكومية والأهلية يوم أمس الإثنين أنه "وبناء على مذكرة نائب وزير الداخلية ومذكرة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة تقرر حجز الحسابات البنكية لـ1223 اسما".

وتضم أسماء الحسابات المجمدة قيادات حكومية ووزراء ومسؤولين وقيادات أحزاب وقادة عسكريين وأمنيين وشخصيات اجتماعية ووجهاء موالين للرئيس هادي.

ويشمل الحجز التحفظي حسابات بنكية وأصولًا لأفراد وكيانات بموجب حكم صادر عن الأجهزة العدلية وأوامر من جهاز النيابة.

وكلف المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين، نائب وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ، بمهام رئاسة لجنة سُميت "لجنة حصر واستلام الممتلكات" حسب وصفه.

عاجل.. الحوثيون يجمدون حساب وأملاك الرئيس اليمني هادي
عاجل.. الحوثيون يجمدون حساب وأملاك الرئيس اليمني هادي
عاجل.. الحوثيون يجمدون حساب وأملاك الرئيس اليمني هادي
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