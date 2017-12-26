القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
10:08 ص

«المفتى» يُصَدِّق على إعدام عاطل وربة منزل قتلا «شقيقة الثانية»
02:54 ص

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله
01:59 ص

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد
01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدرى حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» في قضية «الكليب الفاضح»
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:47 م

«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟

تصوير :ياسمين يحي
تصوير :ياسمين يحي
تصوير : ياسمين يحيي
dostor.org/2002965

«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
موضوعات متعلقة

الإسكندرية تتزين لاستقبال أعياد الكريسماس

صور| المحلات تتزين استعدادًا لـ«الكريسماس»

استعدادات الدول العربية للاحتفال بـ«الكريسماس» متحدية أى عواقب

منها قبعة ميجان.. 4 مشاهد جذبت الانتباه فى احتفالات العائلة الملكية بالكريسماس

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 13 دقيقة

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة

منذ حوالي 6 ساعات

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق

منذ حوالي 7 ساعات

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش

منذ حوالي 8 ساعات

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر

منذ حوالي 9 ساعات

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعة

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»

الآن

فيديو.. الباز عن التحالف «السوداني التركى»: هؤلاء هم أهل الشر

طلاب الثانوية يتسلمون أرقامهم السرية نهاية الأسبوع

مكرم محمد أحمد: «شفيق» لن يترشح في انتخابات الرئاسة

عاجل.. مقتل قيادي حوثي و5 من مرافقيه في اليمن

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة ليفربول وسوانزى فى الدورى الإنجليزى

شاهد.. أشهر 9 قبلات في تاريخ السينما المصرية

تشديدات أمنية بمحيط مستشفى شبين الكوم لتسليم جثث الإرهابيين المعدومين

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

ألبومات الصور

«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟

شاهد.. افتتاح 60 منزلًا بعد إعادة تأهيلهم بقرى المنشأة في سوهاج

إنجي خطاب تتألق بـ«الكاجوال» في أحدث جلسة تصوير (صور)

توزيع أجهزة كهربائية لـ 100 عروس يتيمة بكفر الشيخ

نجم الساعة

صلاح عيسى.. «حدوتة صحفية» من دفتر الوطن

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة ليفربول وسوانزى فى الدورى الإنجليزى

شاهد.. أشهر 9 قبلات في تاريخ السينما المصرية

تشديدات أمنية بمحيط مستشفى شبين الكوم لتسليم جثث الإرهابيين المعدومين

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

ads
منوعات

بث مباشر لمباراة ليفربول وسوانزى فى الدورى الإنجليزى

مباراة الزمالك والمقاولون

«ما دام تحب بتنكر ليه».. فنانون أنكروا علاقاتهم العاطفية.. محمد منير آخرهم

المثقف

غدًا.. فعاليات صالون الأوبرا الثقافى بالإسكندرية

ads
ولاد الكار

مكرم محمد أحمد يطالب بتحويل «تاريخ وطن» إلى متحف للأهرام

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ كتالوج أليكسى نافالنى!

د-مينا-بديع-عبدالملك

​ دكتور حسين فوزى.. سندباد مصرى

ولاء الشيخ

​ 4 ملفات على مكتب وزير الأوقاف

ثروت الخرباوي

​ «عقلانية» ابن رشد فى مواجهة «نقلانية» ابن تيمية

المزيد
الأبراج اليوم

أبراج زي القطط «تاكل وتنكر».. العقرب أبرزها

الصحة

«بشرة خير».. اختبار جديد يُشخص «سرطان الثدى» قبل عام من ظهوره

الدستور على فيسبوك
ads