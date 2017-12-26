الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:47 م
«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟
تصوير : ياسمين يحيي
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افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، 60 منزلًا بعد إعادة تأهيلها بقريتي أولاد سلامة والدناقلة بمركز ومدينة المنشأة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وصندوق تحيا مصر. جاء ذلك فى إطار ...
تألقت الفنانة إنجي خطاب في أحدث جلسة تصوير لها بملابس كاجوال وبنطال جينز، أضفى عليها مزيدًا من الجمال. جاءت جلسة التصوير الجديدة بعدسة المصور محمد الكشكي ماكياج أسماء كامل كوافير مينا عياد تنسيق عمرو ...