«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟

شاهد.. افتتاح 60 منزلًا بعد إعادة تأهيلهم بقرى المنشأة في سوهاج

افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، 60 منزلًا بعد إعادة تأهيلها بقريتي أولاد سلامة والدناقلة بمركز ومدينة المنشأة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وصندوق تحيا مصر. جاء ذلك فى إطار ...