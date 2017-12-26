القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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عالم
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:45 م

أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين في كوريا الشمالية

الصواريخ البالستية
الصواريخ البالستية
dostor.org/2002961

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، عقوبات على مسئولين في كوريا الشمالية لصلتهما ببرنامج بيونج يانج للصواريخ البالستية، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الخزانة تستهدف قادة برنامج كوريا الشمالية للصواريخ البالستية، كجزء من حملتنا لممارسة أقصى الضغوط لعزل (كوريا الشمالية) وصولا إلى نزع الأسلحة النووية تمامًا في شبه الجزيرة الكورية».

وتأتي العقوبات الجديدة ردًا على تجربة كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرا للقارات في 28 نوفمبر اعتبر إنجازا ضمن سعي بيونج يانج لتهديد الأراضي الأمريكية بضربة نووية.

وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن والتي تهدف إلى زيادة الضغوط على نظام كيم جونج أون من أجل دفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

والجمعة، فرض مجلس الأمن الدولي حزمة عقوبات جديدة، هي الثالثة هذا العام، على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الباليستي والنووي.

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