القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:35 م

اختفت الجريمة 6 سنوات.. محاكمة عامل «قطّع مراته بمنشار»: شكيت فيها

اختفت الجريمة 6 سنوات..
محمد عيسي
dostor.org/2002952

أحال المستشار محمد شرف، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، عاملًا إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، عقب اكتشاف جريمته بعد مرور 6 سنوات، في منطقة الوراق.
كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن ورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من سباك، يفيد أن الطفلين «ي. م» (13 سنة) و«ح. م» (١٦ سنة) ابنا شقيقته، انتقلا مؤخرًا للعيش بصحبته في منطقة كرداسة في الجيزة، وفور انتقالهما للعيش معه، أخبراه بأنَّ والدهما هو المسئول عن اختفاء أمهما منذ ٦ سنوات، وأخبراه أنَّهما حينها سمعا مشاجرة بين الأب والأم، وصوتهما كان مرتفعًا، لكن صوت الأم سكن فجأة ومن دون مقدمات، وفي اليوم التالي اختفت تمامًا.
وأضاف المبلغ أنَّ المتهم اصطحب طفليه بعد الواقعة للإقامة عند عائلته في محافظة المنيا لإخفاء جريمته، وتمَّ تحرير محضر تغيب المجني عليها في حينه.
وتابعت التحقيقات أنَّه بتقنين الإجراءات تمَّ ضبط المتهم، وأنَّه بمواجهة المتهم أقر بقتل زوجته منذ 6 سنوات وتقطيع جثتها إلى أجزاء، وأن الدافع الرئيسي وراء قتل زوجته هو شكه في سلوكها بعد اكتشافه كثرة تغيبها المنزل دون أسباب مقنعة.
وأضاف المتهم أمام النيابة، أنَّه تعرف إلى المجني عليها منذ عشرين عامًا بمنطقة إمبابة حيث كان يعمل في محل عصير، وكانت تعمل في محل مجاور، وتزوجا بعدها بعامين، عاشا معًا في شقتهما بالوراق لمدة ٥ سنوات، وسافرا بعدها لدولة ليبيا، وعادا بعد ٣ سنوات، واشترى توك توك ليعمل عليه، لافتًا إلى أنَّه كانت بينه وبين زوجته العديد من الخلافات الزوجية العادية، وكان معظمها بسبب غيابها عن المنزل لأوقات طويلة.
وأشار إلى أنَّ هذا التغيب جعله يشك فىي سلوكها، مؤكدًا أنَّه شاهدها في إحدى المرات تنزل من سيارة ملاكي غريبة في أثناء عودتها، وعندما واجهها أنكرت ذلك وقالت إنَّها كانت تستقل سيارة أجرة، وفي مرة ثانية عاد باكرًا ليكتشف غيابها لمدة ٣ ساعات تاركة صغارها الثلاثة في المنزل وحدهم، وفي أثناء وجوده في المنزل وصلت هي، وكانت تجهل وجوده، فطلبت من ابنها الأكبر أن يخبر والده عند عودته أنها غادرت منذ وقت قصير، لكنها فوجئت بوجود الزوج، وظلا لعدة أيام لا يتكلمان سويًا.
وأردف: «يوم الواقعة رجعت من شغلي متأخر ومرهق بشدة، ودخلت أنام، لكن زوجتي دخلت عليّ وأرادت الحديث معي حول سبب سكوتي، فطلبت منها أن تتركني أنام ونستكمل الحديث في وقت لاحق لكنها أصرت، ووقعت بيننا مشاجرة».
واستطرد: «لاقيت نفسي ماسك قميصي من الطرفين ولافيته حوالين رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أغلقت الغرفة عليها وتوجهت لغرفة أولادي وطلبت منهم النوم، وذهبت بعدها لشراء كيسين أسودين، واستعنت بمنشار وقطعت أطراف الجثة ورأسها ووضعت كل جزء في أحد الكيسين، وألقيت بهما في ترعة الزمر بالكوم الأحمر، وعدت إلى المنزل وأشعلت أعواد البخور، ورشّيت مواد معطرة للتخلص من الرائحة، وترددت بعدها عدة مرات لمكان الأشلاء للتأكد من اختفائها عن الأنظار، ومرت ٦ سنوات على الواقعة إلى أن كشف أبنائي عنها».

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