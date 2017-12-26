آخر صيحات التعليم.. موضوع تعبير لتلاميذ «القاهرة»: «اوصف قريتك»

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الدراسى الرابع الابتدائى بمحافظة القاهرة، من سؤال التعبير فى امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسى الأول، الذى طلب من التلاميذ وصف القرية التى يعيشون فيها، رغم أنهم جميعًا يقيمون بمحافظة القاهرة ولا يعلمون شيئًا عن القرى.

وقالت إحدى والدات الطلاب على جروب «ثورة أمهات مصر»، أحد جروبات التعليم على «فيسبوك»، إن ابنها لا يعلم أى شىء عن الريف، وإنهم يسكنون فى مدينة نصر.

من جانبه، رد حازم نورالدين، معلم لغة عربية، على الأم قائلًا، إن واضع الامتحان أخذ فكرة الموضوع من أحد دروس المنهج داخل الكتاب المدرسى، بعنوان القرية المنتجة والقرية السياحية، وكذلك نشيد عن وصف شامل وكامل لكل معانى معيشة أهل القرية والصفات التى تتصف بها.

فيما قالت الدكتورة هناء قاسم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الابتدائى، إن أى ولى أمر لديه شكوى بشأن الامتحانات، عليه تقديمها لخدمة المواطنين بالوزارة، مؤكدة أنه سيتم البت فى الشكاوى.