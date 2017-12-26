القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
10:08 ص

«المفتى» يُصَدِّق على إعدام عاطل وربة منزل قتلا «شقيقة الثانية»
02:54 ص

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله
01:59 ص

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01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدرى حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» في قضية «الكليب الفاضح»
مصر
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:34 م

آخر صيحات التعليم.. موضوع تعبير لتلاميذ «القاهرة»: «اوصف قريتك»

آخر صيحات التعليم..
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2002950

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الدراسى الرابع الابتدائى بمحافظة القاهرة، من سؤال التعبير فى امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسى الأول، الذى طلب من التلاميذ وصف القرية التى يعيشون فيها، رغم أنهم جميعًا يقيمون بمحافظة القاهرة ولا يعلمون شيئًا عن القرى.
وقالت إحدى والدات الطلاب على جروب «ثورة أمهات مصر»، أحد جروبات التعليم على «فيسبوك»، إن ابنها لا يعلم أى شىء عن الريف، وإنهم يسكنون فى مدينة نصر.
من جانبه، رد حازم نورالدين، معلم لغة عربية، على الأم قائلًا، إن واضع الامتحان أخذ فكرة الموضوع من أحد دروس المنهج داخل الكتاب المدرسى، بعنوان القرية المنتجة والقرية السياحية، وكذلك نشيد عن وصف شامل وكامل لكل معانى معيشة أهل القرية والصفات التى تتصف بها.
فيما قالت الدكتورة هناء قاسم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الابتدائى، إن أى ولى أمر لديه شكوى بشأن الامتحانات، عليه تقديمها لخدمة المواطنين بالوزارة، مؤكدة أنه سيتم البت فى الشكاوى.

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