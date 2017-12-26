القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:33 م

حقيبة جلدية تثير الذعر بالدقي.. و«المفرقعات»: سلبية

حقيبة جلدية تثير
ندي حمدي
dostor.org/2002949

أثارت حقيبة جلدية، ذعر المواطنين بالقرب من نادي القضاة بالدقي، بعد الاشتباه في احتوائها على متفجرات، وتبين سلبية البلاغ وعدم خطورتها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالاشتباه في حقيبة بشارع الكورنيش أعلى نفق الجلاء قبل نادي القضاة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، وتم إيقاف الحركة المرورية بعد جلوس كلب المفرقعات على الحقيبة ما أوحي باحتوائها على روائح غريبة.

وبفحصها تبين وجود علبة إسبراي ذات رائحة نفاذة دفعت كلب المفرقعات للاشتباه بها، كما احتوت على بعض الأدوية ونظارة وفرشاة أسنان وقلم جاف ومفتاحين حديدين وسماعة هاتف محمول، كما تبين أن الحقيبة بطول 25ـ 20 سم ولا توجد بها أي مواد متفجرة.

تم تعقيم المنطقة وفحصها بأجهزة الكشف عن المتفجرات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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