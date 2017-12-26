القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:32 م

«مكرم» يطالب بتدشين مبادرة لحماية الكنائس باحتفالات عيد الميلاد

مكرم
مكرم
وليد صلاح
dostor.org/2002948

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل رسالة طمأنة من مدينة الإسماعيلية بافتتاحه للعديد من المشروعات التنموية وخاصة عقب وقوع حادث مطار العريش وإطلاق قذائف الهاون على وزيري الدفاع والداخلية أثناء تواجدهما بالمطار، متابعًا أن توازنات القوة على الأرض لا يمكن أن تمنح الإرهاب أهدافًا استراتيجية.
وأضاف فى تصريحات إعلامية، أن حرب الإرهاب في مصر أشبه بحرب العصابات تحمل المفاجآت والصراعات وعلى كل مصرى أن يعرف بأن المسألة ليست سهلة وأنهم في تحد أمام الإرهاب، ولذلك يتحملون جميع الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتابع مكرم: «لايستطيع أشد الناس كذبًا أن ينكر حجم الجهد المبذول على الساحةالمصرية، فتنظيم الإخوان الإرهابي وتابعوه فقط من يشوهون صورة أي إنجاز يحدث على أرض مصر بالشائعات والأخبار الكاذبة، فالمشروعات التي أنجزتها الدولة بطول قناة السويس ضمن خطة شاملة لتنمية سيناء تؤكد أننا على الطريق الصحيح».
وأشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بالاقتصاد المصري وتحقيقه للنمو وتحسنه باستمرار، وفي ذات السياق تعمل الدولة المصرية على ترسيخ المعيار الحقيقي لها في التنمية الاقتصادية، وهو توفير مليون فرصة عمل حقيقية كل عام.
وعن رؤيته السياسية حول الانتخابات الرئاسية القادمة؛ أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن انتخاب السيسي ليس لشخصه ولكن لأنه هو الأنسب في الفترة الحالية لمواجهة التحديات، وتمني من القائمين على حملات دعم الرئيس السيسي تنفيذ مبادرة حماية الكنائس المصرية خلال عيد الميلاد المجيد، قائلا: «من مكاني هذا أعلن تدشين مبادرة ورفع شعار حماية الكنائس خلال احتفالات إخواننا الأقباط لأن الإرهاب الخسيس يحاول كل عام تهديد أمن البلاد وكسر فرحة المصريين فى أي مناسبة فهو يستهدف الأقباط لشق الصف وإثارة الفتنة الطائفية بين طوائف المجتمع».
وطالب مكرم، شيخ الأزهر بالمساهمة في تأمين الكنائس عن طريق بيت العائلة، مؤكدًا ضرورة أن نتوحد جميعًا في مواجهة الإرهاب ونقف معًا في خندق واحد ضد مخططات الشر.

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