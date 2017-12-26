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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:29 م

الحوثيون يجمدون أكثر من 1200 حساب بنكي تمهيدًا لنهبها (صور)

مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي
dostor.org/2002944

أصدرت ميليشيات الحوثي، تعميمًا موجهًا إلى جميع البنوك العاملة في اليمن، تلزمها فيه بالتحفظ على حسابات لشخصيات ومؤسسات يمنية.

ونشرت مواقع يمنية وثائق لتوجيه ميليشيات الحوثي التي عممتها على جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بتجميد حسابات قائمة تضم 1223 شخصية في الحكومة الشرعية، وعدد من المؤسسات الخيرية الأهلية.

وجاء التعميم الحوثي الصادر عن وحدة جمع المعلومات المالية بتوقيع وديع محمد السادة، والموسوم بـ«سري وعاجل» إن التوجيه جاء بناءً على توجيهات نائب وزير الداخلية الموالي للميليشيات والتي يطلب فيها التعميم على البنوك بإجراء الحجز التحفظي على الحسابات البنكية المبينة في الكشف المرفق وعددهم (1223) اسمًا بناءً على مذكرة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة المرفق صورتها.

وفي وقت سابق، وجهات ميليشيات الحوثي تعميمًا إلى جميع البنوك اليمنية، يلزمها بإيقاف الصرف من حسابات 6 شركات، في خطوة تجميد لأموالها تمهيدا لنقلها إلى حسابات خاصة تابعة للحوثيين.

وبموجب التعميم الصادر في 19 نوفمبر الجاري، فإن الشركات المشمولة بالتجميد هي الخطوط الجوية اليمنية، يمن موبايل، شركة مأرب للتأمين، شركة كمران، شركة ميون للصناعات، وشركة أساس العقارية، مذيلا التعميم بأن ذلك على مسئولية وزارة المالية.

ووفق مصادر فإن ما ينهبه الحوثيون بصورة مباشرة ودون مذكرات يفوق عشرات الأضعاف ما يكشف عنه، خاصة في المؤسسات الإيرادية وأموال التأمينات والمعاشات، وكذا رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من عام.

الحوثيون يجمدون أكثر من 1200 حساب بنكي تمهيدًا لنهبها (صور)
الحوثيون يجمدون أكثر من 1200 حساب بنكي تمهيدًا لنهبها (صور)
الحوثيون يجمدون أكثر من 1200 حساب بنكي تمهيدًا لنهبها (صور)
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