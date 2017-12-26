القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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قبل أن تحاسبوه.. «البدرى حجته معاه»
12:40 ص

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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:27 م

طلاب الثانوية يتسلمون أرقامهم السرية نهاية الأسبوع

طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
dostor.org/2002940

قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة سيتسلمون الأرقام السرية الخاصة بهم «الباسورد»، نهاية الأسبوع الجارى، مضيفًا أنه سيتم تسجيل الاستمارات الإلكترونية لكل طالب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة أول أسبوع من شهر يناير المقبل.
وأكد «عبدالحكم»، لـ«الدستور»، أنه سيتم فتح الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل بيانات الطلاب نهاية الشهر الجارى، حتى يُسجل كل طالب الاستمارة الإلكترونية الخاصة به، ويطبعها، للاستعانة بها فى تسجيل الاستمارات الورقية بداية شهر فبراير المقبل، حتى يتم إعلان أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب فى أبريل المقبل، مؤكدًا: «من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم ٣ يونيو المقبل، وستنتهى بنهاية الشهر ذاته».

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«عبدالحكم»: طلاب الثانوية يتسلمون أرقامهم السرية نهاية الأسبوع

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