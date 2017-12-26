305 ملايين جنيه تكلفة تطوير مستشفيات القاهرة

أكدت محافظة القاهرة استكمال تطوير مستشفى عين شمس التخصصي خلال 2017 بتكلفة 112 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر بتكلفة 71 مليون جنيه.



وأشارت المحافظة- وفق بيان، اليوم الثلاثاء- إلى استكمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد بتكلفة 65.5 مليون جنيه، والتوسع في مستشفى الحسين الجامعي بتكلفة 57.2 مليون جنيه.



ولفتت إلى أنَّه في إطار الخطة الاستثمارية لعام 2017، فتمَّ إنشاء شبكات صرف صحي بالقاهرة الجديدة بتكلفة 496 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال شبكات المعالجة والصرف الصحي بـ15 مايو 125.5 مليون جنيه، كما تم استكمال معالجة الشبكات بمدينة بدر بتكلفة 74.4 مليون جنيه، واستكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة الشروق بتكلفة 52.1 مليون جنيه.

