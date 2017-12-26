عودة «يوم أن قتلوا الغناء» من أجل الكريسماس

قرر رئيس البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار ومدير مسرح الطليعة المخرج شادي سرور، إعادة عرض «يوم أن قتلوا الغناء» مرة أخرى على خشبة مسرح الجمهورية لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الإثنين 1 يناير وحتى 10 يناير بشكل يومي في السابعة مساءً، من أجل أحتفالات الكريسماس ورأس السنة.



وكان العرض حقق نجاحًا كبيرًا خلال مواسم عرضه طوال عام 2017 سواء في القاهرة أو الإسكندرية وكان دائمًا يرفع لافتة كامل العدد، وهو من بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، حمادة شوشة، طارق صبري، هند عبد الحليم، محمد ناصر، هايدي رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم.

