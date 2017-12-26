القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
10:08 ص

«المفتى» يُصَدِّق على إعدام عاطل وربة منزل قتلا «شقيقة الثانية»
02:54 ص

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله
01:59 ص

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد
01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدرى حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» في قضية «الكليب الفاضح»
فن
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:22 م

عودة «يوم أن قتلوا الغناء» من أجل الكريسماس

عودة «يوم أن قتلوا
أمير محمد خالد
dostor.org/2002935

قرر رئيس البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار ومدير مسرح الطليعة المخرج شادي سرور، إعادة عرض «يوم أن قتلوا الغناء» مرة أخرى على خشبة مسرح الجمهورية لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الإثنين 1 يناير وحتى 10 يناير بشكل يومي في السابعة مساءً، من أجل أحتفالات الكريسماس ورأس السنة.

وكان العرض حقق نجاحًا كبيرًا خلال مواسم عرضه طوال عام 2017 سواء في القاهرة أو الإسكندرية وكان دائمًا يرفع لافتة كامل العدد، وهو من بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، حمادة شوشة، طارق صبري، هند عبد الحليم، محمد ناصر، هايدي رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم.

موضوعات متعلقة

«يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الجمهورية.. أول يناير

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله

منذ 8 شهر

مناسك العُمرة توقف تصوير غادة عبدالرازق لـ"أرض جو"

منذ 8 شهر

الليلة.. دنيا سمير غانم ضيف "تلاتة في واحد" على " ON E"

منذ 8 شهر

تعرف على موعد أولى حلقات الموسم الخامس لـ«مسرح مصر»

منذ 8 شهر

ريهام سعيد: معظم الستات المطلقات بتصاحب أو تتجوز عرفي إنما أنا لأ

منذ 8 شهر

بالفيديو.. الراقصة نجوى فؤاد: ما فعلته منى برنس لا يليق

الآن

فيديو.. الباز عن التحالف «السوداني التركى»: هؤلاء هم أهل الشر

طلاب الثانوية يتسلمون أرقامهم السرية نهاية الأسبوع

مكرم محمد أحمد: «شفيق» لن يترشح في انتخابات الرئاسة

عاجل.. مقتل قيادي حوثي و5 من مرافقيه في اليمن

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة ليفربول وسوانزى فى الدورى الإنجليزى

شاهد.. أشهر 9 قبلات في تاريخ السينما المصرية

تشديدات أمنية بمحيط مستشفى شبين الكوم لتسليم جثث الإرهابيين المعدومين

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

ألبومات الصور

«بابا نويل جاي».. شاهد: كيف استعدت التجمع لرأس السنة؟

شاهد.. افتتاح 60 منزلًا بعد إعادة تأهيلهم بقرى المنشأة في سوهاج

إنجي خطاب تتألق بـ«الكاجوال» في أحدث جلسة تصوير (صور)

توزيع أجهزة كهربائية لـ 100 عروس يتيمة بكفر الشيخ

نجم الساعة

صلاح عيسى.. «حدوتة صحفية» من دفتر الوطن

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة ليفربول وسوانزى فى الدورى الإنجليزى

شاهد.. أشهر 9 قبلات في تاريخ السينما المصرية

تشديدات أمنية بمحيط مستشفى شبين الكوم لتسليم جثث الإرهابيين المعدومين

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

منوعات

بث مباشر لمباراة ليفربول وسوانزى فى الدورى الإنجليزى

مباراة الزمالك والمقاولون

«ما دام تحب بتنكر ليه».. فنانون أنكروا علاقاتهم العاطفية.. محمد منير آخرهم

المثقف

غدًا.. فعاليات صالون الأوبرا الثقافى بالإسكندرية

ولاد الكار

مكرم محمد أحمد يطالب بتحويل «تاريخ وطن» إلى متحف للأهرام

الأبراج اليوم

أبراج زي القطط «تاكل وتنكر».. العقرب أبرزها

الصحة

«بشرة خير».. اختبار جديد يُشخص «سرطان الثدى» قبل عام من ظهوره

الدستور على فيسبوك
ads