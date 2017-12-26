«علاقات الداخلية» تستقبل أمين «الأعلى للإعلام» ووفد الإعلاميين الأفارقة

استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء ياسين صيام -وكيل الإدارة العامة لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية- والعميد أشرف العناني – مدير إدارة الإعلام بالوزارة، أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصحبة وفد الإعلاميين الأفارقة المشاركين بالدورة الثالثة والثلاثين للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وذلك بمقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزراة الداخلية.



وتحدث اللواء ياسين في بداية اللقاء عن تنفيذ قطاع الإعلام والعلاقات للسياسة الإعلامية الخاصة بوزارة الداخلية على مستوى مصر والإعلام العالمي.. مشيرا إلى أن القطاع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي قسم الإنتاج الإعلامي المسئول عن القنوات الفضائية والإذاعية وإدارة المركز الإعلامي وهى إدارة تختص بالصحف اليومية الورقية والمواقع الإخبارية على الإنترنت والبيانات الصحفية على المستوى المحلي والعالمي وإدارة تكتولوجيا المعلومات، وهي المختصة بالمواقع الإلكترونية وصحافة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف اللواء ياسين، أن هذا القطاع يهدف الى إظهار جهود وزارة الداخلية وضباطها للرأي العام في تحقيق الاستقرار عن طريق ضبط الجرائم ومرتكبيها والمجهود الذي يتم بذله في القبض عليهم.



وأكد العميد أشرف العناني، أن انطلاقا من إدراك وزارة الداخلية بأهمية الإعلام خصصت قطاع الإعلام والعلاقات -الذي يعد من أكبر كيانات الوزارة- للتواصل مع المؤسسات الإعلامية والصحفية المختلفة على مدار الساعة وتحرص الوزارة على أن يكون العاملين في هذا القطاع من دارسي الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن دور المؤسسات الصحفية والإعلامية أن تستعرض المحاور الأمنية التي تقوم بها الدولة من أجل استقرار الأوضاع وأيضا أن تستعرض شكاوى المواطنين في كافة مجالات العمل الأمني ونحرص على سرعة التواصل مع الصحيفة أو الجهة التي نشرت الشكوى لكي نستطيع الرد على الشاكي بعد إجراء التحقيقات.



وطرح الاعلاميون الأفارقة بعض التساؤلات الخاصة بدور وزارة الداخلية مع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ وأوضح العميد أشرف أن الوزارة تهتم بالتواصل مع كافة وسائل الإعلام سواء صحافة أو تلفزيون أو إعلام إلكتروني ولكن نظرا لأن مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها مصدر فهى يصعب التواصل معها بصفة مستمرة ولكنها مهمة في تشكيل قطاعات الرأي العام ومتابعة ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي ويكون له أصداء أمنية كما نوضح من خلال صفحتنا على «فيسبوك» ماقد يثار من شائعات وأخبار مغلوطة للرأي العام وأن وزارة الداخلية تهتم بعرض المعلومة الدقيقة الواضحة التي لا تثير حولها أي شكوك لذلك اكتسبت الصفحة المصداقية وتعد من أكبر الصفحات متابعة من قبل المواطنين.



وقام وفد الإعلاميين الأفارقة بعمل جولة بقطاع الإعلام والعلاقات تفقد خلالها التقنيات المستحدثة في مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلًا عن تفقد استديوهات التصوير واستديوهات الأغاني والتسجيل الصوتي المتطورة التي تم إنشاؤها حديثًا بالقطاع بهدف تطوير الرسالة الإعلامية وإبراز الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، كما تفقد أيضا قسم متابعة الإنتاج الإعلامي الذي يقوم بمتابعة القنوات الإخبارية والبرامج السياسية على مدار 24 ساعة ورصد كل ما يتعلق بالأمن وشكاوى المواطنين.

ومن جانبهم؛ أشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمي المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات، وأعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من خبرات القطاع والالتحاق بدورات تدريبية فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعي الأمني لدى المواطنين.