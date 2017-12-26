387 ألف جنيه لإنشاء مركز علاج طبيعي بالعياط

رصدت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، 387 ألف جنيه من ميزانية خطتها الاستثمارية لعام 2017-2018، لإنشاء مركز علاج طبيعي بالعياط، حيث يبلغ إجمالي الميزانية 7 ملايين و897 ألف جنيه.



كما حددت المديرية مليونا و300 ألف جنيه لاستكمال مباني إدارة الواحات البحرية، ومليونا و90 ألف جنيه لإنشاء وحدة الأقواز بمدينة الصف، و2 مليون و585 ألف جنيه لإنشاء مركز إغاثة بهرمس بمنشأة القناطر، وأيضا مليونا و485 ألف جنيه لتطوير مبنى مديرية التضامن بالعجوزة، ومليونا و50 ألف جنيه لإنشاء وحدة بمنديشة بمركز الواحات البحرية.