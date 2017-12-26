القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
10:08 ص

«المفتى» يُصَدِّق على إعدام عاطل وربة منزل قتلا «شقيقة الثانية»
02:54 ص

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01:59 ص

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد
01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدرى حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» في قضية «الكليب الفاضح»
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:52 م

بالفيديو.. حسين عبدالرازق: صلاح عيسى قضى عمره في سجون الأنظمة السابقة

بالفيديو.. حسين عبدالرازق:
محمد عبدالعزيز
dostor.org/2002628

قال الكاتب الصحفي حسين عبدالرازق إن الكاتب الراحل صلاح عيسى سيظل حيا، مؤكدا أنه لم يكن مجرد كاتب موهوب بل سياسي مناضل، وفنان ومبدع.
وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، خلال تشييع جنازة الكاتب صلاح عيسى اليوم من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، أن كتبه ستظل تتداول لسنوات طوال، وأنه يخاطب العقل والروح.
وأكد أن الكاتب الراحل كان يعرف عنه إعادة إصدار الصحف وصبغها بطابع جديد، ويبث فيها روحا جديدة، موضحا أنه طالما ناضل وقضى معظم عمره في سجون السلطات السابقة.

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