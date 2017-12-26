بالفيديو.. حسين عبدالرازق: صلاح عيسى قضى عمره في سجون الأنظمة السابقة

قال الكاتب الصحفي حسين عبدالرازق إن الكاتب الراحل صلاح عيسى سيظل حيا، مؤكدا أنه لم يكن مجرد كاتب موهوب بل سياسي مناضل، وفنان ومبدع.

وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، خلال تشييع جنازة الكاتب صلاح عيسى اليوم من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، أن كتبه ستظل تتداول لسنوات طوال، وأنه يخاطب العقل والروح.

وأكد أن الكاتب الراحل كان يعرف عنه إعادة إصدار الصحف وصبغها بطابع جديد، ويبث فيها روحا جديدة، موضحا أنه طالما ناضل وقضى معظم عمره في سجون السلطات السابقة.

