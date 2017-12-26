بالفيديو.. أسرة صلاح عيسى تطالب وزير الثقافة بجمع أعماله في طبعات شعبية

طالب عبد الواحد عاشور، مدير التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، زوج الدكتورة سوسن صلاح عيسى، الابنة الوحيدة للكاتب الصحفي الراحل، وزير الثقافة حلمي النمنم، بجمع كافة أعمال الكاتب الراحل في طبعات شعبية حتى تصل لأكبر عدد من المصريين.



وأضاف عاشور، في تصريحات لـ«الدستور»، خلال تشييع جنازة الكاتب صلاح عيسى اليوم، من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، أن ذلك المطلب هو وصية لأسرته وابنته، مؤكدا أن مصر فقدت اليوم رمزا من رموز النضال الوطني.



وأوضح أن قيمة صلاح عيسى لا يدركها إلا من تعلم على يده من الصحفيين، وأنه عاش شريفا ومات شريفا.

