القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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02:54 ص

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله
01:59 ص

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد
01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدري حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» فى قضية «الكليب الفاضح»
08:42 م

«الداخلية» تبدأ البحث عن «أسامة بحر» عرّاب «خلية الصالحية» الإرهابية
07:27 م

وداعًا «توم & جيري» رحيل صانع الشخصيات الكارتونية بوب غيفنز

03:30 م

بالصور.. ابنة شاروخان تحدث ضجة عبر «إنستجرام»

03:28 م

مختار جمعة يبحث ووزير العدل منح مفتشي «الأوقاف» الضبطية القضائية
12:46 م

المشدد ١٠ سنوات لمتهم فى «خلية المفرقعات» بحلوان
12:16 م

قرار جمهورى: الدكتورعاطف شاكرعميدًا لطب الفم والأسنان بجامعة القاهرة
11:59 ص

وزير النقل الروسى: فرص استئناف الرحلات الجوية لمصر هذا الشتاء ضئيلة

01:33 ص

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مصر
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 08:05 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2002207

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 20

وسط الدلتا 12 20

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 20

مطروح 10 19

السلوم 11 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 19

دمياط 12 19

العريش 11 20

رفح 10 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 10 21

رأس سدر 13 21

نخل 07 18

نويبع 15 26

طابا 12 18

كاترين 03 14

الطور 14 20

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 14 21

مرسى علم 14 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 09 20

المنيا 08 20

أسيوط 08 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 12 23

أسوان 12 24

أبوسمبل 12 23

الوادى الجديد 10 20

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 25

رأس حدربة 17 24

حلايب 18 24

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