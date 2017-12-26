أردوغان يرفض الاعتذار عن إرث العثمانيين فى السودان

قالت صحيفة «الراكوبة» السودانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنصل من الاعتذار عن حقبة الاحتلال التركي للسودان.



وكانت نائب رئيس حزب الأمة القومي، وحفيدة الإمام المهدي، دكتورة مريم الصادق، دعت الرئيس التركي لتقديم الاعتذار عن إرث أجداده العثمانيين.



وأوضحت الصحيفة أن أردوغان رفض تسمية حقبة الاستعمار التركي للسودان (1821 – 1885) بمسمى الاحتلال، في كلمته أمام البرلمان السوداني، حيث قال إن بلاده لم ترتكب فظائع وجرائم في الأراضي التي سبق وحكمتها.