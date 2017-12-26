عضو «صحة البرلمان» يوضح الاختلاف بين قانون التأمين الصحى الجديد والحالى

قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الجديد حلم وتحقق الآن، مضيفًا أن قلق المتخوفين والمواطنين أمر طبيعي ولهم الحق في هذا، حيث أن التجربة الجديدة تكون دائمًا موضع شك، كما أن هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى النظر كمستشفيات التكامل التي نعاني من آثارها منذ عام 1997.



وأضاف عضو لجنة الصحة، في تصريحات إعلامية له، أن القانون جيد وبصفتي طبيب أطمئن المواطنين، ولا داعي للقلق، حيث تم مناقشة القانون ومتابعته منذ 2015، وعلى مدار 18 جلسة داخل لجنة الصحة يجعلنا نؤكد على حلم تحقق أخيرًا.



وأوضح الشيخ، أن أبرز ملامح القانون إلزامي يطبق علي جميع المصريين، وأيضًا ممكن تطبيقه على الأجانب بضوابط وشروط، كما أن القانون الحالي يشتمل على تأمين صحي للأسرة بخلاف التعامل بوحدة الفرد، ويختلف أيضًا عن القانون الحالي أنه يضم كل فئات المجتمع عامل وغير عامل والفلاحين وكل المهن، فضلًا عن أن التمويل في القانون الحالي يصل إلى 4000 جنيه علي عكس القانون القديم 112 جنيه اشتراك بحد أقصى.



وتابع، أن 70% من الخدمة الطبية كان يتحملها المواطن نظرًا لضعف التمويل وعدم قدرة الدولة علي التحمل، كما يميز القانون الجديد فصل التمويل عن مقدم الخدمة وأيضًا عن الاعتماد والرقابة.