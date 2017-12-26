اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بقضية إرهاب سيناء

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 292 متهمًا فى قضية إرهاب سيناء، ومحاولة اغتيال شخصيات سياسية رفيعة، واستهداف منشآت الدولة في القضية 148 عسكرية.



ونسبت النيابة للمتهمين، تهم اغتيال 3 قضاة فى العريش خلال استقلالهم سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية داخل أحد الفنادق بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.



كما وجهت النيابة للمتهمين تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش بسيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.