بالصور.. عائلتا «كابور وخان» يحتفلان بـ«الكريسماس» وسط أجواء دافئة

احتفل النجم سيف علي خان وزوجته كاترينا كيف برفقة ابنهما «تيمور» بالكريسماس، وسط أجواء عائلية وصفت بالدفء، بحضور النجمة كريشما كابور والنجم رانبير كابور.



وحرصت عائلتي «كابور وخان» على التقاط الصور التذكارية لتسجيل تلك اللحظات السعيدة التي جمعتهم للاحتفال برأس السنة معًا.



من ناحية أخرى؛ يستعد سيف علي خان لطرح فيلمه المقبل «Kaalakaandi»، للمخرج أكشات فيرما.



يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم أقامت مؤتمرًا صحفيًّا لمناقشته منذ أيام، بحضور أبطاله، استعدادًا لطرحه بجميع أدوار العرض الهندية خلال الفترة المقبلة، وأعرب سيف خلال المؤتمر عن سعادته بهذا الفيلم الكوميدي الذي يعد الأهم في حياته الفنية بالنسبة له، حسبما ذكرت بعض الصحف الهندية.