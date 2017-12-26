سلمان خان يُثير الجدل حول علاقته بـ«كاترينا».. (صور)

حرص النجم الهندي سلمان خان، على الاحتفال بـ"الكريسماس" برفقة الجميلة كاترينا كيف، حيث التقطا صورًا تذكارية مُضحكة على طريقة الـ"سيلفي".



وأثار الثنائي جدل متابعيهما حول علاقتهما؛ لظهورهما بشكل مستمر مع بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة، حتى بعد الانتهاء من تصوير فيلمهما الأخير "Tiger Zinda Hai"، وطرحه بجميع أدوار العرض الهندية.



الفيلم من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف، وقد أخرج الجزء الأول منه كبير خان، حيث يعود في هذا الجزء تايجر وزويا في ملحمتهما الرومانسية وهروبهما من مخابرات بلدانهما.



"Tiger Zinda Hai"، تدور أحداثه حول الجاسوسين البارعين تايجر وزوجته زويا، الذين يفترض سكان بلدانهما أنهما لقيا حتفهما، بينما تدرك وكالة التجسس الهندية «RAW»، أن حياة المدنيين مُعرضة للأذى بسبب الإرهابيين؛ وبهذا يعود تايجر في مهمة سرية.