الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 06:38 ص
سعر الريال السعودى فى السوق السوداء.. اليوم
طارق عتمان
dostor.org/2002160
استقر سعر صرف الريال السعودى فى السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، وسجل 4.97 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، وسجل 4.97 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.
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