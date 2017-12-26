القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 06:58 ص

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

صور.. طفل بـ«ذيل»
نيفين هنري
dostor.org/2002158

تحول طفل مريض بداء غريب، يجعل له ذيل مثل الكلب والحصان، إلى إله يُعبد في بلدته الصغيرة، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كريشنا ياداف، ثلاث سنوات، أصبح مادة للدهشة والتندر بين أبناء قريته لأنهم يعتقدون أنه هو التجسيد الحي للإله Bajrangbali الهندوسي المشابه لشكل القرد.

ولد الطفل بكتلة لحمية في أسفل ظهره بدأت تكبر وتطول مع الوقت.

وقال والد الطفل رامسوندار ياداف: فكرت أنه ربما هو بركة من الله، وأن الصبي هو في الواقع تجسد للإله القرد.. ولكن عندما استشرنا الأطباء، قالوا لي إنه نمو غير مرغوب فيه يمكن إزالته بعملية طفيفة.

وقالت الصحيفة إن الناس يسافرون بالأميال لرؤية كريشنا في كوكودي، ولاية اوتار براديش، بالهند - وجيرانه يقولون إنه جعل القرية شهيرة.

وطلب والديه من الأطباء إجراء العملية لإزالة الذيل قبل بضعة أشهر - ولكن كريشنا سقط مريضا بمرض غامض قبل تاريخ العملية، فيما قالت أمه كافيتا البالغة من العمر 22 عاما إن الجيران اعتبروا مرضه وعدم دخوله لإجراء العملية إشارة وتحذير من الألهة، وأضافت: إذا أزلنا الذيل سيكون علينا احتمال غضب الألهة، في كل مرة نستعد لإجراء العملية تطرأ ظروف تحول دون إتمامها، إما أننا لا نستطيع تدبير المصاريف وإما أن الطفل يصاب بالحمى الشديدة.

وقال الدكتور فيبول كومار من مستشفى سرن: «الصبي يعاني من مشكلة عدم التوازن الهرموني.. شخص واحد في 20،000 ألف يعاني من هذا المرض، هو مرض نادر ولكن ليس خطير.. يمكن إزالة النمو من خلال عملية عادية.. إذا بدأ الذيل ينمو حتى بعد العملية، سيكون علينا اتباع عملية أكثر تعقيدا للقضاء على إمكانية إعادة النمو».

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

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