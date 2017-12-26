القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
02:54 ص

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله
01:59 ص

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد
01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدري حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» فى قضية «الكليب الفاضح»
08:42 م

«الداخلية» تبدأ البحث عن «أسامة بحر» عرّاب «خلية الصالحية» الإرهابية
07:27 م

وداعًا «توم & جيري» رحيل صانع الشخصيات الكارتونية بوب غيفنز

03:30 م

بالصور.. ابنة شاروخان تحدث ضجة عبر «إنستجرام»

03:28 م

مختار جمعة يبحث ووزير العدل منح مفتشي «الأوقاف» الضبطية القضائية
12:46 م

المشدد ١٠ سنوات لمتهم فى «خلية المفرقعات» بحلوان
12:16 م

قرار جمهورى: الدكتورعاطف شاكرعميدًا لطب الفم والأسنان بجامعة القاهرة
11:59 ص

وزير النقل الروسى: فرص استئناف الرحلات الجوية لمصر هذا الشتاء ضئيلة

01:33 ص

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها
حوادث
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 07:18 ص

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

اليوم.. الحكم فى
مصطفى مسلم
dostor.org/2002132

تصدر محكمة مستأنف مدينة نصر،اليوم الثلاثاء، الحكم فى استئناف طبيبة وعشيقها على حكم حبسهما سنتين بتهمة الزنا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن زوج المتهمة يعمل مهندس بترول في الخليج، وترك زوجته وسافر للعمل هناك لتأمين مستقبلهما، ولكن زوجته لم تصن غيابه، وأقامت علاقة عاطفية مع زميلها الطبيب، وتطورت لعلاقة جنسية بشقته فى مدينة الرحاب.

وقال الزوج أمام النيابة، إن أحد أصدقائه شاهد زوجته "سارة.م"، وزميلها الطبيب "هاني.أ" معًا فى موقف رومانسي فاتصل به ليخبره، ما دفعه لتكليف شقيقه بمراقبة زوجته، واكتشف تكرار مغادرتها المستشفى مع زميلها الطبيب، واستقلالها سيارته، فما كان منه سوى حجز تذكرة للعودة إلى القاهرة.

وأشار المهندس فى بلاغه، إلى أنه راقب زوجته أمام المستشفى الذي تعمل به حتى نزلت مع نفس الشخص، وعندما شاهدها أمسك بها وتعدى عليها بالضرب مع عشيقها، وأبلغ عنهما الشرطة بعدما أخذ هاتفها المحمول وهاتف عشيقها، حيث تم العثور على مقاطع ومحادثات جنسية فيهما.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» فى قضية «الكليب الفاضح»

منذ حوالي 13 ساعة

«الداخلية» تبدأ البحث عن «أسامة بحر» عرّاب «خلية الصالحية» الإرهابية

منذ حوالي 18 ساعة

مختار جمعة يبحث ووزير العدل منح مفتشي «الأوقاف» الضبطية القضائية

منذ حوالي 20 ساعة

المشدد ١٠ سنوات لمتهم فى «خلية المفرقعات» بحلوان

منذ يوم

اليوم.. الحكم على غادة عبدالرازق فى «الفعل الفاضح»

منذ يومين

إعادة محاكمة المتهمين بـ«خلية مدينة نصر» الإرهابية

الآن

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

أسعار العملات العربية اليوم

اعرف شخصيتك من لون عربيتك

«جرب نار الغيرة».. أبراج غيرتها قاتلة

الأكثر قراءة

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

أردوغان يرفض الاعتذار عن إرث العثمانيين فى السودان

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

فى عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

ألبومات الصور

مباراة تعادل الأهلي ووادي دجلة

بدء احتفالية ذكرى رحيل يحيى حقي بـ«الأعلى للثقافة»

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

قداس عيد الميلاد فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

نجم الساعة

صلاح عيسى.. «حدوتة صحفية» من دفتر الوطن

الأكثر قراءة

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

أردوغان يرفض الاعتذار عن إرث العثمانيين فى السودان

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

فى عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

منوعات

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

شاهد.. أطول بطاطس محمرة ستراها من مطعم «J Box Long Potato»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

المثقف

صدور كتاب «قاموس لبنان» عن دار «الساقى» ببيروت

ولاد الكار

المشاغب صلاح عيسى في عيون شيوخ الصحافة.. حكايات «الصحبة»

الأبراج اليوم

«جرب نار الغيرة».. أبراج غيرتها قاتلة

الصحة

«بشرة خير».. اختبار جديد يُشخص «سرطان الثدى» قبل عام من ظهوره

الدستور على فيسبوك
ads