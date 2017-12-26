اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

تصدر محكمة مستأنف مدينة نصر،اليوم الثلاثاء، الحكم فى استئناف طبيبة وعشيقها على حكم حبسهما سنتين بتهمة الزنا.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن زوج المتهمة يعمل مهندس بترول في الخليج، وترك زوجته وسافر للعمل هناك لتأمين مستقبلهما، ولكن زوجته لم تصن غيابه، وأقامت علاقة عاطفية مع زميلها الطبيب، وتطورت لعلاقة جنسية بشقته فى مدينة الرحاب.



وقال الزوج أمام النيابة، إن أحد أصدقائه شاهد زوجته "سارة.م"، وزميلها الطبيب "هاني.أ" معًا فى موقف رومانسي فاتصل به ليخبره، ما دفعه لتكليف شقيقه بمراقبة زوجته، واكتشف تكرار مغادرتها المستشفى مع زميلها الطبيب، واستقلالها سيارته، فما كان منه سوى حجز تذكرة للعودة إلى القاهرة.



وأشار المهندس فى بلاغه، إلى أنه راقب زوجته أمام المستشفى الذي تعمل به حتى نزلت مع نفس الشخص، وعندما شاهدها أمسك بها وتعدى عليها بالضرب مع عشيقها، وأبلغ عنهما الشرطة بعدما أخذ هاتفها المحمول وهاتف عشيقها، حيث تم العثور على مقاطع ومحادثات جنسية فيهما.