اليوم.. الحكم فى استئناف مدير مكتبة الإسكندرية السابق على حبسه

تصدر محكمة جنح استئناف باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الحكم فى دعوى استئناف الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، على حكم حبسه 3 سنوات ونصف السنة، بتهمة إهدار المال العام.



كانت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، قد قضت بمعاقبة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه، عن التهمه الأولى «الإهمال الجسيم وإهدار المال العام».



كما قضت المحكمة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه، للمتهم الثاني يحيى محمد صبحي منصور، رئيس القطاع المالي والإداري بمكتبة الإسكندرية عن التهمة الثانية، والحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه لكل من «سراج الدين» والمتهم الثاني و2 آخرين عن التهمة الثالثة، والعزل من الوظيفة لمدة سنة- عقب تنفيذ الحكم للمتهمين الثاني والثالث والرابع.



وتعود وقائع القضية، عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية، ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا، والتعاقد على إنشاء كافتيريات بساحة المكتبة بالأمر المباشر.