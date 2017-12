شاهد.. أشهر 14 قبلة عُرضت على شاشات الفن السابع

توثق شاشات الفن السابع، قبلات عرضت ضمن أفلامها، وتستعرض «الدستور» في السطور التالية أهم «14» قبلة عرضت على شاشات الفن السابع



1. فيلم Gold Rush عام 1925

بطولة «ماك سوين، توم موري، تشارلي تشابلن، جورجيا هال، هنري بيرغمان، ألبرت أوستن»



2. فيلم La Dolce Vita عام 1960

بطولة «مارسيلو ماستروياني، أنيتا ايكبرج، أنوك ايمي، ماجلي نويل، ليكس باركر، إيدا غالي»



3. فيلم summer with monika عام 1953

بطولة «هارييت أندرسون، لارس إيكبورغ، جون هاريسون، جورج سكارستدت، نيمي بريز»



4. فيلم Breathless عام 1960

بطولة «جان لوك غودار، جان سيبيرج، روجر حنين، جان بول بلموندو»



5. فيلم Ivan's Childhood عام 1962

بطولة «نيكولاي بورلييف، إيفان بونداريف، فالنتين زوبكوف، ليونيد خولين، ايفجيني زاريكوف»



6. فيلم The Graduate عام 1967

بطولة «مايك نيكولز، داستن هوفمان، آن بانكروفت، كاتارين روس، وليام دانيلز، موراي هاميلتون»



7. فيلم Casablanca عام 1942

بطولة «مايكل كيرتيز، همفري بوجارت، إنغريد بيرغمان، بول هنريد، كلود رينز، كونراد فيدت»



8. فيلم Spider-Man عام 2002

بطولة «توبي ميغواير، كريستين دانست، ويليم دافوي، جيمس فرانكو، كليف روبرتسون»



9. فيلم The Unbearable Lightness of Being عام 1988

بطولة «دانيال داي لويس، جولييت بينوش، لينا أولين، ديريك دي لينت، إرلاند جوزيفسون»



10. فيلم Eyes Wide Shut عام 1999

بطولة «توم كروز، نيكول كيدمان»



11. فيلم Titanic عام 1997

بطولة «ليوناردو ديكابيرو، كيت ونسليت»



12. فيلم The Dreamers عام 2003

بطولة «إيفا جرين، مايكل بيت»



13. Carol عام 2015

بطولة «كيت بلانشيت، روني مارا، سارة بولسون، كايل تشاندلر، جيك لاسي»



14. the lobster عام 2015

بطولة «راشيل وايز، جيسيكا باردن، جاكلين أبراهامز، روجر أشتون»