القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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فن
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 05:04 ص

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات
بيجاد سلامة
dostor.org/2002115

لعل الجملة الأشهر التي وثقت ووصفت «القبلة» في السينما المصرية ما قالته ممثلة مغمورة ضمن أحداث فيلم جاءنا البيان التالي مع محمد هنيدي، حينما وصفت القبلة في السينما المصرية، قائلة: «أنا مبعملش بوس إلا في سياق الدراما».

فى هذا السياق تستعرض «الدستور» في السطور التالية أشهر 9 قبلات منذ بداية السينما المصرية.

«القبلة الأولى»
جاءت في فيلم العزيمة عام 1939
كانت بين الفنان حسين صدقي والفنانة فاطمة رشدي.

«القبلة الثانية»
جاءت في فيلم صراع في الوادي عام 1954
تعتبر هي القبلة الأشهر في السينما، لأنها لم تكن ضمن أحداث الفيلم وإنما جاءت عفوية من الفنانة فاتن حمامة للنجم عمر الشريف، لتبدأ بعدها أشهر قصة حب في الوسط الفني.

«القبلة الثالثة»
جاءت في فيلم شباب امرأة عام 1956
كانت أكثر من قبلة بين «شفاعات» التي قدمتها تحية كاريوكا مع شكري سرحان، في محاولة منها لإغرائه.

«القبلة الرابعة»
جاءت في فيلم رد قلبي.. عام 1957
قبلة صادقة من الراقصة «كريمة» هند رستم على شفاه «علي» شكري سرحان، بعد هروبه من حبه لـ«إنجي» مريم فخر الدين.

«القبلة الخامسة»
جاءت في فيلم صراع في النيل عام 1959
"الجواز حلو أوي يا بوي" جملة قالها عمر الشريف بعد قبلة ساخنة من هند رستم في الفيلم.

«القبلة السادسة»
جاءت في فيلم إشاعة حب عام 1959
المحاولات المستميتة لحسين عمر الشريف لجذب قلب سميحة سعاد حسني بمساعدة والدها وعمه في نفس الوقت.

«القبلة السابعة»
جاءت في فيلم غصن الزيتون عام1962
قدمها المخرج السيد بدير، بين «عبده» أحمد مظهر و«عطيات» سعاد حسني قدم الإثنان قبلتين من أرق قبلات السينما.

«القبلة الثامنة»
جاءت في فيلم الطريق عام 1964
علاقة بين «كريمة» شادية، و«صابر» رشدي أباظة الشاب الباحث عن الوالده، تنتج عدة مشاهد جريئة، تبدأ بأشهر قبلة في الستينيات.

«القبلة التاسعة»
جاءت في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969
هناك نكتة ظهرت وقتها، عبد الناصر يقول لسامي شرف: روح شوف فيلم أبي فوق الشجرة بيقولوا في «38» بوسة، البوسة كانت سجال بين عبد الحليم وميرفت أمين مرة وبين عبد الحليم ونادية لطفي مرة.

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

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