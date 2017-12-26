القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» فى قضية «الكليب الفاضح»
08:42 م

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03:30 م

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03:28 م

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12:46 م

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فن
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 07:54 ص

«زى النهاردة».. ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوى

«زى النهاردة».. ذكرى
بيجاد سلامة
dostor.org/2002113

يصادف اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوي، ونرصد عبر السطور التالية قصة حياة دنجوان السينما المصرية.

الحياة والفن
ولد محمد كمال الشناوي، في 26 ديسمبر 1918، في مدينة ملكال في السودان، والذي كانت آنذاك مع مصر يشكلان المملكة المصرية، وانتقل إلى العيش في مصر مع والده حيث استقر بهما المقام في مدينة المنصورة، وكان عضوًا في فرقة المنصورة الإبتدائية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية ثم عمل مدرسًا للرسم، ثم انتقل بعد ذلك للعيش في السيدة زينب، والتحق بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

وقدم كمال الشناوي العديد من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلمًا قدمهم طوال حياته.

نال كمال الشناوي في حياته العديد من الجوائز، أبرزها:

ـ جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960.

ـ جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992.

أعماله
«ظاظا، جحيم تحت الأرض، رجل له ماضي، الواد محروس بتاع الوزير، ضربة جزاء، طأطأ وريكا وكاظم بيه، لحم رخيص، الصاغة، أجدع ناس، الشطار، 131 أشغال، الثعالب، الإرهاب والكباب، مهمة في تل ابيب، الجبلاوي، عزبة الصفيح، الحناكيش، الكرنك، المذنبون، دمي ودموعي وإبتسامتي، اللص والكلاب، الأزواج والصيف».

توفي فجر يوم الإثنين 22 أغسطس 2011، عن عمر ناهز الـ"92" عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

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