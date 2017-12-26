في ذكرى وفاته.. أسرار من حياة فريد الأطرش

يصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ43 لوفاة الفنان الكبير فريد الأطرش، ونرصد عبر السطور التالية أبرز المحطات في حياة ملك العود.



الحياة والفن

ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش، في 21 ابريل 1910، في منطقة جبل العرب بسوريا، والده أحد زعماء جبل الدروز في سوريا، ووالدته هي الأميرة والمطربة علياء حسين المنذر.



بعد وفاة والده عام 1925 اضطر فريد، للسفر هو ووالدته وشقيقه فؤاد وشقيقته أسمهان من سوريا إلى القاهرة؛ هربًا من الفرنسيين الذين رغبوا في اعتقاله هو وعائلته لنضال والده ضدهم، ولقد درس فريد بمدرسة "الخرنفش" الفرنسية إلا أنه لم يكمل بها، والتحق بعدها بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، ثم دخل معهد الموسيقى، وفي نفس الوقت بدأ في بيع القماش وتوزيع الإعلانات من أجل توفير المال له ولأسرته.



بعدها التحق بفرقة بديعة مصابني، كعازف عود وهناك لفت فريد الأنظار إليه، كما بدأ بعدها في الغناء، ولفت إليه الانظار بشدة وخاصة "مدحت عاصم" الذي قدمه بعد ذلك إلى الإذاعة، ولاقت أغنيته الشهيرة "يارتني طير" نجاحًا بالغًا، ثم ذاع صيته كملحن ومطرب بعد ذلك.



وفي عام 1941 كانت بدايته الفنية في السينما، وفي 26 ديسمبر 1974، أصيب بأزمة قلبية نقل إثرها إلى مستشفى الحايك في بيروت، وهناك فارق الحياة عن عمر يناهز 64 عامًا.



فيلموجرافيا

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