القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
02:54 ص

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله
01:59 ص

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد
01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدري حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» فى قضية «الكليب الفاضح»
08:42 م

«الداخلية» تبدأ البحث عن «أسامة بحر» عرّاب «خلية الصالحية» الإرهابية
07:27 م

وداعًا «توم & جيري» رحيل صانع الشخصيات الكارتونية بوب غيفنز

03:30 م

بالصور.. ابنة شاروخان تحدث ضجة عبر «إنستجرام»

03:28 م

مختار جمعة يبحث ووزير العدل منح مفتشي «الأوقاف» الضبطية القضائية
12:46 م

المشدد ١٠ سنوات لمتهم فى «خلية المفرقعات» بحلوان
12:16 م

قرار جمهورى: الدكتورعاطف شاكرعميدًا لطب الفم والأسنان بجامعة القاهرة
11:59 ص

وزير النقل الروسى: فرص استئناف الرحلات الجوية لمصر هذا الشتاء ضئيلة

01:33 ص

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها
المرأة و الطفل
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 07:36 ص

هيفاء وهبى تهنئ جمهورها بـ«الكريسماس»

هيفاء وهبى تهنئ جمهورها
رانا رمضان
dostor.org/2002096

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على تهنئة جمهورها بأعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حيث نشرت "هيفاء"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بفستان عاري الساقين زيتي اللون ومفتوح من الصدر، حاملة في يدها زينة عيد الميلاد، معلقة عليها: «أتمنى لكل شخص يقرأ تلك الرسالة الحب والسعادة والصحة الوفير».

وحصدت الصورة على ما يقرب من الـ 40 ألف مشاهدة، وتهافت متابعي النجمة اللبنانية على إبداء إعجابهم بالإطلالة المثيرة لنجمتهم المفضلة.

يذكر أن النجمة اللبنانية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها في حفل افتتاح "بيتش بلاك" في "بيسنس سنتر"، حيث ظهرت بفستان شفاف عاري الصدر وقصير، والذي وصفه محبي هيفاء بالساحر، مؤكدين إبرازه لأنوثتها وجمالها.

هيفاء وهبى تهنئ جمهورها بـ«الكريسماس»

هيفاء وهبى تهنئ جمهورها بـ«الكريسماس»

اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

بروتين "دمّ الحبل السري" يستعيد كفاءة وظائف المخ

منذ 8 شهر

اختبار دم يكشف نزيف المخ لدى الأطفال من "الهشتكة" العنيفة

منذ 8 شهر

4 برامج تحمي أبناءك من المواقع الضارة

منذ 9 شهر

بكاء الأطفال يؤثر على مستوى دخل الأسرة

منذ 9 شهر

دراسة: المرأة لا تحفظ السر سوى لـ 38 ساعة فقط

منذ 9 شهر

أبرزها بـ "النظر".. أنواع خيانة الرجل للمرأة

الآن

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

أسعار العملات العربية اليوم

اعرف شخصيتك من لون عربيتك

«جرب نار الغيرة».. أبراج غيرتها قاتلة

الأكثر قراءة

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

أردوغان يرفض الاعتذار عن إرث العثمانيين فى السودان

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

فى عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

ألبومات الصور

مباراة تعادل الأهلي ووادي دجلة

بدء احتفالية ذكرى رحيل يحيى حقي بـ«الأعلى للثقافة»

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

قداس عيد الميلاد فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

نجم الساعة

صلاح عيسى.. «حدوتة صحفية» من دفتر الوطن

الأكثر قراءة

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

أردوغان يرفض الاعتذار عن إرث العثمانيين فى السودان

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

فى عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

منوعات

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

شاهد.. أطول بطاطس محمرة ستراها من مطعم «J Box Long Potato»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

المثقف

صدور كتاب «قاموس لبنان» عن دار «الساقى» ببيروت

ولاد الكار

المشاغب صلاح عيسى في عيون شيوخ الصحافة.. حكايات «الصحبة»

الأبراج اليوم

«جرب نار الغيرة».. أبراج غيرتها قاتلة

الصحة

«بشرة خير».. اختبار جديد يُشخص «سرطان الثدى» قبل عام من ظهوره

الدستور على فيسبوك
ads