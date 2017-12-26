هيفاء وهبى تهنئ جمهورها بـ«الكريسماس»

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على تهنئة جمهورها بأعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حيث نشرت "هيفاء"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بفستان عاري الساقين زيتي اللون ومفتوح من الصدر، حاملة في يدها زينة عيد الميلاد، معلقة عليها: «أتمنى لكل شخص يقرأ تلك الرسالة الحب والسعادة والصحة الوفير».



وحصدت الصورة على ما يقرب من الـ 40 ألف مشاهدة، وتهافت متابعي النجمة اللبنانية على إبداء إعجابهم بالإطلالة المثيرة لنجمتهم المفضلة.



يذكر أن النجمة اللبنانية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها في حفل افتتاح "بيتش بلاك" في "بيسنس سنتر"، حيث ظهرت بفستان شفاف عاري الصدر وقصير، والذي وصفه محبي هيفاء بالساحر، مؤكدين إبرازه لأنوثتها وجمالها.