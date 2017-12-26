بالصور.. تفاصيل حلقة حازم إمام مع غادة عادل فى «تعشب شاى»

استضافت الفنانة غادة عادل في حلقة، اليوم الإثنين، من برنامجها " تعشب شاي"، الذي تنتجه شركة "ليوميديا"، وتذيعه قناة "dmc"، الكابتن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، والطفلتين الموهوبتين "تالا وشدا"، في حلقة خاصة تحت عنوان "فكرة رقم واحد أو الأول".



وأكد "حازم"، في بداية حديثه أنه أول مرة يحل ضيفًا على برنامج منوعات، وأنه جاء خصيصًا لبرنامج "تعشب شاي"؛ تقديرًا لغادة عادل، التي يُحبها ويحب فنها وبرنامجها وقال إن فكرة "رقم واحد أو الأول"، كانت مهمة بالنسبة له وأنه كان دائمًا يريد ان يكون مميز في مكانة وتكون له بصمة، لافتًا إلى أن الجمهور بالنسبة للاعب الكرة هو رقم واحد وبدونه يفقد اللاعب أهميته؛ لأنه يدعمه في مشواره ولاعب الكرة دائمًا في احتياج شديد للجمهور؛ لأنه يصنع قيمته ويرفع أسهمه، مؤكدًا أن الجمهور يضع لاعب الكرة في تحدي شديد نتيجة الثقة التي يمنحها له بحضوره المكثف والفعال والدعم الذي يتلقاه في الملاعب.



وأضاف "إمام"، أن تجربته في الاحتراف بدأت في إيطاليا وهو كان أول لاعب عربي يلعب في إيطاليا، ولعب أمام كبار اللاعبين مثل، زين الدين زيدان، في وقت كانت فيه الأمور الاحترافية صعبة للغاية، ولا يجد اللاعب من يساعده أو يأخذ بيده وينصحه ويدفعه ذلك إلى الاعتماد على نفسه، لافتًا إلى أن تجربة ميدو الاحترافية في أياكس امستردام ومرسيليا، وأنه كان رقم واحد هناك ولكنه لم يأخذ حقه إعلاميًا على عكس محمد صلاح، الذي يجد دعمًا من الأعلام والسوشيال ميديا الآن، مُشيدًا كذلك بمحمد صلاح والمجهود الذي يبذله واستطاع أن يرفع اسم مصر والوطن العربي عاليًا.



وأكد حازم إمام، أن استفاد من تجربته الاحترافية في عمل إعلانات مع نجوم كرة عالميين، مثل، رونالدو وغيره، لافتًا إلى أنه كان هو أول لاعب مصري يشارك في إعلانات عالمية، لافتًا إلى أن فرصة مصر في كأس العالم بروسيا للصعود إلى الأدوار التالية كبيرة جدًا، متوقعًا الحصول على نتيجة جيدة في وجود الجيل الحالي من النجوم، خاصة وأن الفرق التي ستواجها مصر ليست صعبة.



وفي فقرة أخرى من الحلقة استقبلت غادة عادل وحازم إمام، الفتاتان الموهوبتان الشقيقتان "تالا وشدا" شريف لطفي العدل، اللتين جمعتهما حب رياضة واحدة، وهي لعبة "الجمباز"، وقالتا إن اهتمام والديهما بالرياضة حببهما فيها وأنهما اختارتا لعبة الجمباز تحديدًا لحبهما لها وهذا الحب هو ما يدفعهما لتحمل التمرينات الصعبة؛ لأنهما تخضعان للتدريب 4 ساعات يوميًا، وتلتزمان بنظام غذائي معين يجعل وزنهما خفيف؛ لأنهم يهتمون برشاقة أجسامهما، متمنين أن يشاركا في بطولات محلية وعالمية ودولية حتى تحصلا على جوائز وميداليات تُمكنهما من رفع اسم مصر عاليًا.