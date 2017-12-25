القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:58 م

عبدالله الشامى: لستُ «صفقة فاشلة».. وأحتاج فرصة حتى أُخرس المشككين

عبدالله الشامى
عبدالله الشامى
محمد الدكر
dostor.org/2002019

قال إنه لم يبدأ مع الأهلى حتى يرحل.. ولا يعلم شيئًا عن إعارته فى يناير

السورى عبدالله الشامى، إحدى الصفقات الجديدة بالأهلى، لم يشارك فى أى مباراة رسمية منذ انتقاله قبل بداية الموسم الحالى، قادمًا من الدورى اللبنانى، رغم معاناة خط دفاع الفريق من غياب الثلاثى سعد سمير ومحمد نجيب ورامى ربيعة للإصابة والاعتماد على الظهير الأيسر أيمن أشرف. «الدستور» التقت الشامى، وأجرت معه حوارًا حول سبب استبعاده من المشاركة مع فريقه وإمكانية رحيله فى يناير المقبل، والعروض التى وصلته مؤخرًا.

■ ما سبب استبعادك من المشاركة منذ انضمامك للأهلى؟
- لا أعلم شيئًا عن استبعادى، وأنا لاعب محترف منتظم فى تدريباتى وأؤدى عملى على أكمل وجه، ولا بد من توجيه السؤال إلى الجهاز الفنى، لأنه الوحيد الذى يمكن أن يتحدث عن عدم مشاركتى فى المباريات.
■ وهل تحدثت مع الجهاز الفنى بشأن استبعادك؟
- من طبيعتى أننى لا أتحدث فى أمور تخص قرارات الجهاز الفنى، وهو صاحب القرار وأنا أحترمه، وعلىّ فقط الالتزام بالتعليمات، ومنذ بدأت مشوارى مع الكرة لم أفكر أن أسأل المدرب لماذا لا يشركنى فى المباريات، لأننى أحترم قراره وهو أكثر الناس معرفة بفريقه.
■ لكن البعض يفسر غيابك بأنك «صفقة فاشلة» للأهلى؟
- لست صفقة فاشلة، ولا أعلم كيف يهاجموننى قبل أن أحصل على فرصتى؟ أنا أتدرب بشكل جيد وأحصل على إشادة الجهاز الفنى عقب كل مران، لكنى أفاجأ بأنى خارج حساباته، وهو أمر لا يمكن التعليق عليه، لكن عندما أشارك فى المباريات يمكن وقتها الحكم على، سواء كنت أصلح لارتداء الفانلة الحمراء أم لا.
■ ألا تشعر بالحزن لاستبعادك والاعتماد على لاعبين فى غير مركزهم بعد إصابة الثلاثى سعد وربيعة ونجيب؟
- بالتأكيد أشعر بالحزن والغيرة والغضب المكتوم، لكن لا يمكننى انتقاد المدير الفنى، وأفضل أن ألتزم الصمت لأنه صاحب القرار، وهكذا تعلمت من الاحتراف أن كل مدرب له وجهة نظر، ولا بد أن أحترمها.
■ هل ترغب فى الاستمرار فى أداء دور الموظف بالفريق؟
- لا طبعًا، بالتأكيد لدىّ طموحات وقطعت آلاف الأميال، وتحملت الغربة من أجل إثبات ذاتى والحصول على فرصتى فى اللعب مع الأهلى، وذلك سيكون بوابتى لمنتخب سوريا واللعب فى أوروبا. أنا لست موظفًا بل لاعب محترف، وسأجلس مع الجهاز الفنى عقب لقاء وادى دجلة من أجل معرفة موقفى وتحديد مصيرى خلال الفترة المقبلة.
■ وما حقيقة طلبك الرحيل فى يناير؟
- لم يحدث على الإطلاق أن تكلمت أو فكرت فى الرحيل عن الفريق، لأنى لم أفعل شيئًا حتى أرحل، ولم أبدأ مع الأهلى بعد، وطموحاتى بلا حدود، وأسعى لتحقيقها من خلال حصولى على الفرصة كاملة.
■ هل تلقيت عروضًا من بتروجت والاتحاد السكندرى والأسيوطى لاستعارتك لمدة ٦ أشهر؟
- لا أعلم شيئًا عن هذه العروض، ولن أرحل عن الأهلى إلا إذا كان الجهاز الفنى يرغب فى عدم وجودى، ووقتها سأحدد مصيرى بنفسى، سواء بالبقاء فى مصر أو العودة إلى لبنان أو أحد الدوريات العربية.
وحتى الآن لم يتحدث معى أى مسئول، سواء الكابتن سيد عبدالحفيظ أو الدكتور عصام سراج بشأن رحيلى، ولا أشغل بالى بالسوشيال ميديا، لأننى أثق فى إمكانياتى وأحتاج لفرصة فقط حتى أخرس الجميع.
■ لكن البعض يؤكد أنك طلبت من وكيل أعمالك اللبنانى البحث عن عروض خارجية فى يناير؟
- لم يحدث هذا الأمر على الإطلاق، بدليل أن عقد الوكالة مع أيمن خضر ومحمد الحبشى انتهى عقب توقيعى للأهلى، والآن ليس لدىّ أى وكيل ولم يتحدث أحد معى بشأن الرحيل من عدمه.
■ أخيرا ما رأيك فى الدورى المصرى؟
- الدورى المصرى قوى جدًا، والفرق متقاربة فى المستويات الفنية، ويمتاز عن الدوريات العربية برغبة كل الفرق فى الفوز، ووجود لاعبين على أعلى مستوى، ولكنه يفتقد الجمهور، الذى يمثل مفعول السحر فى أداء اللاعبين.

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