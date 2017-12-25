زيزو يتسلم ملف الراحلين عن الأهلي.. وبيبو: إكرامى باقٍ

الخطيب يكلف عبدالصادق بإيجاد حل لأزمة متعب.. وحمدى: «سيبونى أمشى»



يعقد عبدالعزيز عبدالشافى «زيزو»، المدير الرياضى الجديد للأهلى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق المغضوب عليهم من قبل حسام البدرى، المدير الفنى، لاحتواء أزمتهم، بعد تهديدهم بالرحيل ورفض الإعارات فى صفقات تبادلية، وهم عماد متعب وعمرو بركات وميدو جابر وأكرم توفيق وعبدالله الشامى وأحمد حمودى.

وكلف الخطيب زيزو وعلاء عبدالصادق عضوى لجنة الكرة بوضع استراتيجية لإنهاء ملف اللاعبين الذين تحولوا إلى صداع وإيجاد حل لأزمة متعب، نظرًا لتاريخه، بعد توتر العلاقة بينه وبين البدرى.

فى سياق متصل، أكد الخطيب رفضه رحيل شريف إكرامى فى انتقالات يناير المقبل بعد توتر علاقته مع حسام البدرى فى الفترة الأخيرة ما أدى لاستبعاده من حساباته الفنية والاعتماد على الثنائى محمد الشناوى وأحمد عادل عبدالمنعم.

وطالب الخطيب، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بإنهاء ملف تجديد عقد شريف إكرامى بعد إعلان الحارس رغبته فى غلق ملف رحيله والتركيز مع الأهلى.

وتلقى إكرامى ٣ عروض من أندية الرائد والوحدة السعوديين ولوس أنجلوس الأمريكى الذى يقوده بوب برادلى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع فى يناير قبل نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى بـ٦ شهور.

وطلب الحارس الدولى من حسام البدرى تحديد مصيره حال عدم الاعتماد عليه فى المباريات لرغبته فى التواجد فى معسكر المنتخب الوطنى والمشاركة فى كأس العالم بروسيا.

من جانبه، قال المدير الفنى لإكرامى إنه يتعامل مع اللاعبين بميزان العدل، وإن أى لاعب يقصر فى أداء واجبه يُجهّز بديلًا له فورًا، لأنه لا يوجد مكان محجوز لأحد من اللاعبين.

فى السياق ذاته، طلب أحمد حمدى، صانع ألعاب الفريق، من حسام البدرى السماح له بالرحيل فى الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر من أجل المشاركة واكتساب الخبرات المطلوبة، بعد رفض رحيله للدورى الإيطالى واستمرار استبعاده من المشاركة مع الفريق الأحمر. وتلقى اللاعب عرضين من المقاولون والاتحاد السكندرى، وينتظر موافقة البدرى.



