القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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فن
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 06:48 ص

أبرزهم مدحت صالح وسيمون.. مطربون فى أعمال درامية جديدة

أبرزهم مدحت صالح
خلود حسنين
dostor.org/2002015

يشارك العديد من المطربين في الأعمال الفنية سواء الأفلام أو المسلسلات، وستشهد الفترة المقبلة، ظهور بعض المطربين على الشاشات في أعمال درامية جديدة، سواء في الماراثون الرمضاني أو بعيدا عن هذا السباق.

وترصد "الدستور"، عبر السطور التالية أبرز المطربين المشاركين في أعمال درامية خلال الفترة المقبلة.

مدحت صالح
يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم الفنان مدحت صالح، الذي يعيش حالة من الانتعاش الفني من خلال تصوير دور زوج الفنانة نرمين الفقي في مسلسل "أبو العروسة"، والمذاع عبر قناة "DMC".

سيمون
تعود من جديد من خلال تعاقدها على المشاركة في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "قانون عمر"، مع النجم حمادة، الذي ظهر كبطل في الأعمال الدرامية.

خالد سليم
الفنان خالد سليم، سيُشارك النجمة مي عز الدين مسلسلها "رسايل"، المقررة عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، كما يُشارك في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع الفنانة داليا البحيري؛ ليكون ثاني عمل يجمعهما سويًا.

نيكول سابا
جاءت الفنانة نيكول سابا؛ لتشارك من جديد من خلال الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" مع الفنان تيم حسن.

أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي، سيُجسد دور "رؤوف"، خلال مسلسله الجديد "أنا شهيرة أنا الخائن"، بعدما نال إعجاب الجمهور من خلال شخصية دكتور "هشام" خلال مسلسل "لأعلي سعر" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

رنا سماحة
تواصل نجمة "ستار أكاديمي" رنا سماحة، تصوير مشاهد شخصية "هنا" المطربة، داخل أحداث الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، المُقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

محمد نور
يشارك الفنان محمد نور، في مسلسل "كلام كبار"، بعدما قد شارك الفنان مي عز الدين في فيلم "جيم أوفر".

محمد دياب
بعد النجاح الذي حققه الفنان في مسلسل "كلبش" مع أمير كرارة رمضان الماضي، يأتي ليشارك مجددًا في السباق الرمضاني بـ مسلسل "منطقة محرمة" مع النجم خالد النبوي.

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