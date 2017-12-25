أكمل قرطام: كل القوى السياسية تكذب (حوار)

«الإخوان» رئيس حزب المحافظين قال إن الجماعات السلفية تتعامل مع الدين بـ«جمود»

لا توجد فى مصر نخبة سياسية أو علمية أو أدبية.. وعصر الأحزاب الأيديولوجية انتهى

الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية «ادعاءات كاذبة».. ومتأكدون من نزاهتها بشكل كامل



قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الجيش والشرطة نجحا فى الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط فى براثن الإرهاب والتطرف، معتبرًا أن دخول جماعة الإخوان العمل السياسى أفسد المجتمع.

وذكر قرطام، فى حوار لـ«الدستور»، أنه يرفض وجود أحزاب سياسية على أساس دينى، لافتًا إلى ثقته فى وعى المصريين بنبذ تلك الأحزاب وعدم الانخراط فيها.

■ بصفتك رئيس حزب المحافظين.. لماذا لا يشعر المواطنون بالأحزاب؟

- أتعجب بالفعل من عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية، وهذا أمر مدهش لأن المواطن ليس عازفًا عن الشأن العام فلا تسير فى مكان إلا وتجد المواطن يتكلم عن السياسة، وما يدور فى المجتمع، ومع ذلك تجد المواطن عازفًا عن الانخراط فى الأحزاب، وكأن الأحزاب ليست هى الأدوات لممارسة السياسة مع أن الذى لا ينضم إلى حزب فى رأيى إنسان منعدم الفائدة، لأنه لا يترجم أفكاره من خلال الأحزاب، وعلينا أن ندرك أن الأداة الوحيدة لممارسة الديمقراطية هى الأحزاب.

■ هل تؤيد دمج الأحزاب ذات البرامج الواحدة مع بعضها البعض؟

- دستوريًا لا يمكن دمج الأحزاب مع بعضها البعض إلا بالتوافق، بالإضافة إلى أن الأحزاب لم تعد اليوم أحزابًا جماهيرية بل أصبحت قائمة على الفكرة أو المبدأ، كما أن عصر الأحزاب الأيديولوجية انتهى.

■ وكيف ترى دور الأحزاب فى تطوير العملية السياسية؟

- الأحزاب هى المسئولة عن إحياء الفكر السياسى، ولو لم يجد البلد من ينتج له فكرًا سياسيًا ستصبح السياسة به عقيمة بلا أى إبداع أو تغيير، خلاصة القول الفكر السياسى لا يوجد إلا فى الأحزاب.

■ هل لدينا نخبة سياسية؟

- لا توجد لدينا نخبة سياسية، ولا علمية ولا أدبية، «إحنا معندناش نخبة مع احترامى إلا قلة قليلة جدًا».

■ هل تؤيد تعديل المواد التى تتعلق بمدة ولاية الرئيس فى الدستور؟

- على الرغم من أن الدستور به بعض العيوب فإنه جيد، وأرفض فى الوقت الحالى تعديل أى من نصوصه، ولكن كل ما علينا فى الفترة الحالية هو تفعيل مواده، ونستمر بالعمل به، وعلينا أن ندرك أن الحكم فى العالم أصبح نيابيًا.

وكانت لدينا ٣ أنظمة «برلمانى، رئاسى، مختلط» وأخذنا النظام النيابى المختلط الذى يميل إلى البرلمان، وأرى أن الشعوب التى تحبو فى الديمقراطية صعب عليها هذا النظام، لأن هذا النظام من المفروض أن يفرز عمل الحكومة من خلال القوى المتباينة الموجودة فى البرلمان، ونحن لا نملك قوى متباينة فى البرلمانات ولو وجدت سيكون من الصعب جدًا أن تشكل حكومة.

■ برأيك ما نظام الحكم الأنسب للدولة المصرية؟

- الأنسب لنا فى الوقت الحالى هو الحكم الرئاسى النيابى، وأن تكون السلطة التشريعية مستقلة تمامًا، ويكون الحساب فى نهاية الفترة على الأخطاء بنوع من الاستقلالية، وصراحة نحن لسنا جاهزين للحكم البرلمانى.

■ يروج البعض بأن الانتخابات الرئاسية خالية من المنافسة أو أنها ستشهد انتهاكات.. ما ردك على هذا الكلام؟

- هذه ادعاءات كاذبة، والرأى العام بعد ثورتين لن يقبل بتزوير الانتخابات، ونحن متأكدون من نزاهتها، كما نتمنى أن يكون هناك أكثر من مرشح على الساحة حتى يتسنى لنا أن نختار بقناعة من يتولى المسئولية.

■ بالرغم من الجهود التى يبذلها البرلمان والحكومة فإن نظرة الشارع المصرى دائمًا فيها نوع من السخط.. ما تعليقك على ذلك كمواطن وليس كنائب؟

- النظرة السلبية من قبل المواطنين للبرلمان سببها أنهم يرون أن المجلس لا يشتبك مع قضاياهم الحياتية بدرجة كبيرة، ولم يضع استراتيجية لمواجهة القضايا المهمة التى تشغلهم، أضف إلى ذلك أن البرلمان جاء فى وقت انتقالى ومحملًا بكثير من الأعباء.

■ مؤخرًا تحولت الأسعار إلى أزمة بالنسبة للمواطنين.. هل تتوقع أن تترتب على ذلك نتائج سياسية تهدد الاستقرار؟

- بالرغم من الأزمات التى يواجهها المصريون فإننى أستبعد أى رد فعل سلبى منهم، لأن الشعب المصرى لديه حكمة بالغة، لكن لو أنه استشعر بعدم وجود أى أمل فى الإصلاح لن يظل صامتًا، لكن الشعب يرى أن هناك أملًا، وهناك توجه نحو الإصلاح.

■ وكيف ترى الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة؟

- غير مؤكد بالنسبة لى أن هناك تحسنًا فى الوضع الاقتصادى، ولكن قد يكون الأمر كذلك بالنسبة للجهات المعنية.

■ ولماذا لا تشعر بوجود تحسن اقتصادى؟

- لأن التحسن الاقتصادى من وجهة نظرى ليس مسألة تحسن التوازنات الكلية للدولة، لأن هذا كله جزء من معادلة الاقتصاد، ولكن المهم فى هذا الشق هو التنمية والتوظيف، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين فى كل المجالات، وأن يحصل كل شخص على فرصته كاملة.

■ هل تقصد أن الرؤية الاقتصادية للحكومة غير متوافقة مع متطلبات المجتمع؟

- أرى أن الحكومات المتعاقبة والحالية جميعها بذلت أقصى ما فى وسعها لتحقيق متطلبات الدولة والمجتمع، ولكن السؤال هنا هل وضعت الحكومة استراتيجية ناجحة أم تضع استراتيجية غير مضمونة النتائج لتنفيذ خطتها؟

■ ماذا تقصد بكلمة استراتيجية غير مضمونة؟

- بمعنى أن نعمل دون نتائج، وأنا على يقين بأن كل مصرى فى مكانه يبذل أقصى ما فى وسعه لخدمة هذا الوطن.

■ وكيف ترى دخول مصر عصر التكنولوجيا النووية؟

- هذا المشروع ضرورى من أجل التكنولوجيا الحديثة، ودخول التكنولوجيا النووية خطوة للأمام وسوف ينعكس هذا المشروع بآثاره الإيجابية على مصر كلها كالتعليم والصناعة المصرية، فالتكنولوجيا النووية هى بوابة مصر نحو المستقبل، لتعيد تشغيل المصانع المتوقفة، وتسهم أيضًا فى استصلاح واستزراع الأراضى بل تحلية المياه أيضًا بما أننا سنواجه عجزًا مائيًا.

■ فى ملف السياحة.. هل يمكن القول إن مصر «محاصرة» سياحيًا بعد التعنت البريطانى فى رفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ؟

- لا أرى أن هناك حصارًا سياحيًا على الدولة المصرية، على الرغم من موقف بريطانيا، ولكن علينا أن نضع ملف الإرهاب نصب أعيننا، ولو تم علاج هذا بشكل أو بآخر ستكون النتائج إيجابية لصالح القاهرة.

■ لكن هناك دولًا تعرضت لعمليات إرهابية ومع ذلك لم يتم منع السائحين من الذهاب إليها.. أليس ذلك كيلًا بمكيالين؟

- أؤيدك الرأى بأن هناك دولًا تعرضت لعمليات إرهابية، ولم يتم حظر الطيران إليها، ولكن هناك اختلافًا فى التعامل مع هذا الملف، فعندنا تجد المسئولين يتحدثون بشكل مستمر عن العمليات الإرهابية ومواجهة الإرهاب، وكأننا كل يوم عندنا إرهاب وقتلى، لا بد أن نقلل من الحديث فى ملف الإرهاب، ونتحدث عن الأمن والأمان والإيجابيات بشكل أكبر.

■ هل تعتقد أن المؤسسات الدينية هى المسئولة عن مواجهة الفكر المتطرف؟

- ليست المؤسسات الدينية المسئولة فقط عن مواجهة الفكر المتطرف، ولكن هناك مسئوليات أخرى تقع على المجتمع ككل، فالمجتمع مسئول عن تطوير الثقافة التى يعيشها، فالخطاب الدينى جزء من ثقافة المجتمع، ولا بد من تصحيحه لما يحتويه من مفاهيم خاطئة ظهرت منذ قرون. ولكن علينا أن ندرك أن لدينا عدوًا واحدًا على مر العصور، وسيظل هو العدو الأوحد وهو الذى يعمل على تشويه الدين الإسلامى، فلو رجعنا بالذاكرة إلى الخلف سنجد عندما كان يحكم العالم قطبان، أحدهما شيوعى يمثله الاتحاد السوفييتى، والآخر رأسمالى يمثله أمريكا، وعندما انتهت روسيا وحرمت أمريكا أن يكون لها عدو فكان على الغرب أن يوجد عدوًا جديدًا، وكان هذا العدو هو الإسلام.

■ برأيك لماذا الإسلام؟

- لأنهم لا يعتبرون الإسلام كدين فقط، ولكنهم ينظرون إليه على أنه حياة وحضارة، وهذا هو الذى يجب أن يكون فى مواجهة الأمريكان مستقبليًا.

■ وهل الجماعات المتشددة ساعدت على تشويه الإسلام؟

- بالطبع هذا أمر مُسلم به، فجميعنا ندرك أن ما تم دسه فى الأحاديث والعمل على تجريد القرآن من معجزته، وساعدت الجماعات السلفية على ذلك، لأنهم يتعاملون مع الآيات بجمود، فمعجزة القرآن تتلخص فى ثبات النص وتغير المعنى على مدار الزمن إلى يوم القيامة، فلو أخذته بشكل جامد أصبح الدين «متخلفًا»، وسيصبح الدين الإسلامى هو الجلباب القصير والتعصب وغيرها من الأمور المتشددة.

لكن على العكس، الدين الإسلامى دين «شيك» عندنا كتاب يقود العالم بأسره، لكننا لا نفهمه أو نتعامل مع محتواه.

■ هل تسبب ترك الساحة لغير المؤهلين للفتوى فى نشر الأفكار المتطرفة؟

- بالتأكيد ترك الأشخاص غير المؤهلين بإصدار الفتاوى ونشر آرائهم المتشددة كان أحد العوامل التى ساعدت على انتشار الفكر المتطرف.

■ وهل ترى أن أعداء الأمة نجحوا فى إشعال المنطقة العربية وأصبح الصراع (العربى - العربى) ما هو إلا مجرد حرب بالوكالة؟

- بالفعل أعداء هذه الأمة نجحوا فى إشعال المنطقة وإغراقها فى الحروب بالوكالة، وما يحدث فى المنطقة العربية شىء غير مسبوق، وأظن أن الذى يحدث وتموج به الساحة العربية هو بفعل فاعل يكن الكراهية لهذه الشعوب.

فالمؤامرة التى تم وضعها للشرق الأوسط من أجل تفتيته يسعون إلى تحقيقها حاليًا، فهم يرون أن المسلمين لو فهموا دينهم قد يسيطرون على العالم، وفى هذه الحالة ستكون الهيمنة للشعوب وللحضارة الإسلامية، ولذا وجب إغراق الشعوب العربية فى حروب واقتتال حتى لا تكون لهم أى نهضة.

■ برأيك كيف يمكن أن ننهى الصراعات الدائرة فى المنطقة العربية حاليًا؟

- أرى أن هذا الدور لا بد أن يقوم به حكماء العرب، وعلى رأسهم مصر، ولا بد أن يكون هناك حوار ورغبة فى الوصول إلى حل يفشل المخطط الذى وضعه الأعداء للمنطقة بأكملها.

■ هل تؤمن بالربيع العربى؟

- أؤمن بثورات الربيع العربى بغض النظر عمن حركها أو وقف خلفها، سواء من خلال تدريب شباب فى الخارج أو تمويلهم.

■ وهل كانت «٢٥ يناير» ثورة؟

- بالطبع ٢٥ يناير كانت ثورة، لأن الشباب تحرك واستجاب لهم الشعب، وخرج إلى الشارع، لكن علينا أن ندرك أن أسوأ التغييرات هى التى تأتى عقب الثورات، ولنا فى الإخوان عبرة.

الإخوان جماعة غامضة ولا تعرف لها توجهًا، تريد أن تصل للسياسة من خلال الدين، هذا بجانب أنها شكلت حزبًا سياسيًا كانت نهايته سيئة جدًا.

■ هل تعتقد أن دخول الإخوان للحياة السياسية أفسد المجتمع المصرى؟

- دخول الإخوان الحياة السياسية أفسد المجتمع، وجعل الشعب يلجأ دائمًا إلى الجيش ليحميه، لأنه المؤسسة الوطنية التى دائمًا تنحاز إلى إرادة المصريين.

الإخوان جماعة تكذب فى سبيل السياسة، بل كل القوى السياسية تكذب أيضًا، الناس نسيت أنه لا توجد سياسة بلا أخلاق، كما أن الأخلاق لا بد أن تحتوى على سياسة.

■ ماذا عن الأحزاب القائمة على أساس دينى؟

- رفض الأحزاب القائمة على أساس دينى مهمة الرأى العام قبل أن تكون مهمة الدولة، وألمانيا حظرت الحزب الشيوعى ليس بناء على ما تقدم به من مستندات إلى الدولة لإنشائه، لكنها حظرت الحزب، لأنها تعلم أفكاره مهما ادعى غير ذلك.

■ ما موقف حزب المحافظين من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- الحزب حتى الآن لم يتخذ أى قرار بشأن دعم أى من المرشحين المحتملين، وننتظر فتح باب الترشح لنرى رؤية المرشحين فى التعامل مع الملفات الشائكة، التى تعانى منها الدولة، وبعد ذلك سنقرر من هو المرشح الذى سندعمه، وفى النهاية الكلمة الأخيرة للشعب، وهو من سيأتى بالرئيس.

