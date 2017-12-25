الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:54 م
فيديو.. محمد عفيفي: وفاة صلاح عيسى خسارة كبيرة للأدب والتاريخ
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بدأت فعالية إحياء ذكرى مرور 25 عاما على رحيل الأديب يحيى حقي، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، اليوم، بحضور الكاتب الصحفي حلم النمنم وزير الثقافة، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والدكتور ...
قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن 2018 عام الخير والسلام والنماء على مصر وشعبها، فهو عام حصاد ثمرة انجازات الأعوام الماضية، والقضاء على الإرهاب. وقدم محافظ الدقهلية، التهنئة للأخوة ...