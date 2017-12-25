فيديو.. محمد عفيفي: وفاة صلاح عيسى خسارة كبيرة للأدب والتاريخ

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن 2018 عام الخير والسلام والنماء على مصر وشعبها، فهو عام حصاد ثمرة انجازات الأعوام الماضية، والقضاء على الإرهاب. وقدم محافظ الدقهلية، التهنئة للأخوة ...