الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:51 م
فيديو.. الباز لـ سعيد رسلان: «أنت بره التاريخ.. وتحدث فيما تفهم فيه»
dostor.org/2002007
بدأت فعالية إحياء ذكرى مرور 25 عاما على رحيل الأديب يحيى حقي، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، اليوم، بحضور الكاتب الصحفي حلم النمنم وزير الثقافة، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والدكتور ...
قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن 2018 عام الخير والسلام والنماء على مصر وشعبها، فهو عام حصاد ثمرة انجازات الأعوام الماضية، والقضاء على الإرهاب. وقدم محافظ الدقهلية، التهنئة للأخوة ...