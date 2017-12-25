القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:48 م

أهالى القليوبية يُجمعون توقيعات لإغلاق مصنع أجريوم.. ويُهددون بـ«دعوى مستعجلة»

مصنع أجريوم
مصنع أجريوم
محمد إبراهيم صلاح حسنى - محمد جعفر
dostor.org/2002005

نائبة الدائرة: معتمد من «الصحة العالمية».. و«أنا وولادى عايشين فى المنطقة»


أطلق عدد من أهالى مدينة «شبرا الخيمة» بمحافظة القليوبية، حملة لغلق مصنع «أجريوم» للبتروكيماويات، التابع لشركة «المصرية لتكرير البترول» فى منطقة «مسطرد»، فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن المصنع حاصل على الموافقات البيئية، وإجمالى استثماراته يزيد على ٤ مليارات دولار.
وبدأ الأهالى فى جمع توقيعات، لرفض استمرار المشروع، فى ظل وجود مجموعة من الأضرار المتوقعة جراء تشغيله، من بينها الأمراض السرطانية والفشل الكلوى والالتهاب الرئوى والكبدى، حسبما جاء فى هذه الاستمارات.
وطالب الأهالى بضرورة تحرك الأجهزة المعنية بالدولة، لوضع ضمانات ملزمة على مسئولى الشركة، حفاظًا على صحة وحياة المواطنين فى المنطقة، كاشفين عن اعتزامهم رفع دعوى قضائية بصفة مستعجلة لوقف المشروع.
وكشفوا عن أن المصنع يسحب ٥٥ ألف متر مكعب مياه من ترعة الإسماعيلية، ويعيدها ملوثة مرة أخرى للترعة، ما يمثل خطورة بالغة على المواطنين والثروة السمكية، إضافة إلى خروج انبعاثات يومية منه بواقع ٢٩ طنًا من «أول أكسيد الكربون» و٢٠٢ كجم من «ثانى أكسيد الكبريت» و٣٣ طنًا «غازات سامة».
وقال المحامى محمود حسين، أحد أهالى المنطقة، إن الحملة تهدف لوقف المشروع الذى يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين، نظرًا لمساهمته فى تلويث المنطقة، ما ينذر بزيادة الإصابة بالأمراض الخطيرة.
وحذر هادى سمير من تأثير استخدام الشركة لمياه ترعة الإسماعيلية فى عمليات التصنيع، ما يتسبب فى تلوثها، رغم كونها أحد مصادر مياه الشرب والرى فى عدد من المحافظات.
وأضاف على عبداللطيف: «الأهالى حاولوا بشتى الطرق وقف المشروع، إلا أن الشركة نجحت فى خداع الجميع من خلال بعض المبادرات الوهمية لتحسين صورتها، لذلك ينبغى غلق المشروع لحين توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين».
ومنذ انطلاقه فى ٢٠٠٨، أثناء تولى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، واجه المشروع اعتراضات كبيرة حتى توقف بسبب رفض الأهالى، لكن تم إحياؤه من جديد عقب ثورة يناير عام ٢٠١١ واستكمال أعمال إنشاءاته فى فترة حكم جماعة الإخوان.
ومع التشغيل التجريبى للمشروع قبل نحو ٣ سنوات، قدمت الشركة مجموعة من الخدمات للأهالى، شملت برامج ومنحًا دراسية، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها بحضور اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، والسفير نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق، وعددًا من قيادات وزارة التربية والتعليم ونواب الدائرة، لكنها لم تلتزم بتعهداتها بتحسين البيئة وتطوير كورنيش ترعة الإسماعيلية ورصف الطرق والشوارع.
من جهته، قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن المصنع حاصل على كل الموافقات البيئية اللازمة، وإجمالى استثماراته يزيد على ٤ مليارات دولار، لافتًا إلى أنه سبق وتمت مناقشة اعتراضات الأهالى فى مجلس النواب، إلى جانب عقد أكثر من لقاء مع إدارة المصنع.
وأضاف «فهمى»: «الإدارة عرضت الخطة البيئية للمصنع، وتمت مناقشتها بدقة، إضافة إلى دراسة أخرى دولية فرضتها البنوك الدولية للتأكد من السلامة البيئية للمصنع»، مشددًا على أن «وزارة البيئة لا تسمح بإنشاء مصانع من الممكن أن تتسبب فى أى أذى للمواطنين».
بدورها، قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن «شبرا الخيمة»، إنها التقت وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، لبحث الأزمة، والتحقق من الضمانات التى تحمى الأهالى.
وحسب النائبة، فإن الوزيرين أكدا لها حصول المصنع على شهادة منظمة الصحة العالمية، إلى جانب شهادات معتمدة تؤكد أنه «صديق للبيئة» ولا يسبب أى أضرار، مضيفة: «وزارة البيئة أكدت التزام المصنع بكل الشروط التى تضمن سلامة المنطقة والأهالى».
وأشارت إلى أنها زارت المصنع بنفسها، وتأكدت أنه لا يوجد سحب للمياه ثم ردها ملوثة كما ردّد الأهالى، وقالت: «أنا عايشة هناك، وولادى كمان، ولا يوجد أى تخوفات، وتأكدت من سلامة المصنع بشكل شخصى».

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