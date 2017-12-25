القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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اقتصاد
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:45 م

وزير المالية الروسي: المحترفون فقط يجب أن يتداولوا العملات الرقمية

أنطون سيليانوف
أنطون سيليانوف
dostor.org/2002002

قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف يوم الاثنين، إن المستثمرين المحترفين فقط هم من يجب أن يتداولوا العملات الرقمية، وليس جموع المستثمرين.

وقال سيليانوف في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 التابع للدولة: ”المتعاملون المحترفون في السوق هم من يجب أن يتداولوا العملات الرقمية وليس الأشخاص العاديين“.

ووافقت السلطات الروسية في أكتوبر على تنظيم سوق العملات الرقمية، وتعهدت بوضع آلية العمل الخاصة بتنظيم السوق في موعد أقصاه نهاية العام.

وتتزايد شعبية عملة بيتكوين الرقمية التي ظهرت في منتصف عام 2010 في أنحاء العالم، حيث تعد بأرباح مستدامة. وبلغ سعر تداول عملة البيتكوين الواحدة في أحدث تعاملات نحو 14 ألفا و200 دولار مقارنة مع أقل من دولار واحد عندما بدأ تداولها.

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