القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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اقتصاد
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:45 م

إطلاق قمر صناعي بُمكوِّن مصري يصل لـ%80‪‬ بالتعاون مع اليابان

قمر صناعي
قمر صناعي
كريمة أبوزيد
dostor.org/2002001

مجلس النواب أقر مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية بشكل نهائى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم الاتفاق مع وكالة الفضاء اليابانية على إطلاق قمر صناعى مصرى بمكون مصرى، يصل إلى ما بين ٧٠٪ و٨٠٪، وذلك فى شهر يوليو المقبل.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
وينص مشروع القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل به، على أن ينُشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ٣٠ يومًا من تاريخ نشره.
وحسب مشروع القانون، يتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى وكالة الفضاء المصرية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.
ويضم المجلس الأعلى للوكالة فى عضويته، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
ونص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: الوزير المختص بالبحث العلمى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذى للوكالة، إلى جانب أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلين لوزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والإنتاج الحربى، ورئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، إلى جانب ٣ أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة.
وفيما يخص موارد ومصادر تمويل الوكالة، نص مشروع القانون على أن تشمل الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التى تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب الأموال التى يتم تحصيلها مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، وعائد استثمار أموال الوكالة، وأى موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة، وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة، وتكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن وحدة التحكم الخاصة بالقمر الصناعى هى صناعة مصرية خالصة نفذها مهندسون مصريون فى وكالة الاستشعار عن بعد، وأن الكاميرا التى سيتم تركيبها على القمر الصناعى مصنعة مصريًا بشكل كامل ويصل بُعد تصوير الكاميرا الخاصة به إلى ٣ أمتار وبدقة متناهية. وتابع أن ٣٠ مهندسًا مصريًا يشاركون فى المشروع الخاص بإطلاق القمر الصناعى المصرى العام المقبل، وأنه سيتم اختبار دقة التصوير والمكونات (المصرية) التى تم تصنيع القمر منها عقب عملية الإطلاق وبدء عمله، ولفت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء فى إنشاء مجمع لتجميع الأقمار الصناعية على طريق السويس.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مدينة الفضاء المصرية سيتم الانتهاء منها بالتعاون مع الجانب الصينى خلال العام المقبل، قائلًا: «إنه بحلول عام ٢٠٢٢ سيتم الوصول بنسبة المكون المصرى فى الأقمار الصناعية إلى ١٠٠٪».
ولفت عبدالغفار إلى أن إنشاء هذه المدينة سيسهم فى تأهيل الكوادر المصرية فى الداخل واستقطاب العقول المصرية المهاجرة فى هذا الميدان للعمل بالمدينة، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الأقمار الصناعية تتيح استكشاف الثروات الطبيعية إضافة إلى الاستخدامات السلمية الأخرى.

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