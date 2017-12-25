بوتين: يجب أن تلغي روسيا ضريبة الأرباح على الأموال العائدة من الخارج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو يجب أن تلغي الضريبة التي تفرض على الأموال المعاد توطينها في روسيا من الخارج والبالغة 13 بالمئة وأن تجدد الإعفاء من العقوبات للشركات التي تعيد رأسمالها إلى البلاد.



كانت روسيا طرحت الإعفاء للشركات التي تعيد رأسمالها إلى روسيا في ظل نزوح كبير لرأسمال عام 2014 مع تدهور العلاقات مع الدول الغربية بسبب الصراع في أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط. لكن أجل الإعفاء انتهى في منتصف عام 2016.



من جهة أخرى، قال وزير المالية أنطون سيليانوف في وقت سابق من يوم الاثنين خلال مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 التابع للدولة إنه لن تطرأ أي تغييرات على الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في روسيا خلال عام 2018.

