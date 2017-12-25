القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:42 م

«الداخلية» تبدأ البحث عن «أسامة بحر» عرّاب «خلية الصالحية» الإرهابية

مجدي عبد الغفار
مجدي عبد الغفار
مريم جبل - ندى حمدى حسام محفوظ
dostor.org/2001998

حبس 4 من «مجموعة القاهرة» والتحقيق مع 5 آخرين فى استهداف ارتكاز أمنى بـ«محور 26 يوليو»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، حبس ٤ متهمين فى «خلية القاهرة» الإرهابية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، أمس الأول، فيما واصلت التحقيق مع ٥ آخرين من أعضاء الخلية، فى اتهامات استهداف ارتكاز أمنى أعلى محور ٢٦ يوليو بالجيزة فى غضون شهر يوليو الماضى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة، عقب التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول بالنيابة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الأربعة اتهامات بالشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز أسلحة نارية آلية، وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة متفجرات، ومواد تدخل فى صناعة المفرقعات بقصد الإرهاب.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين الأربعة شاركوا فى ارتكاب الهجوم الإرهابى الذى استهدف ارتكازًا أمنيًا أعلى محور ٢٦ يوليو بالجيزة خلال شهر يوليو الماضى، الذى أسفر عن إصابة مجند وأحد المواطنين.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن عناصر «خلية الصالحية» الإرهابية الذين تمت تصفيتهم، أمس الأول، تم نقلهم إلى المشرحة لأخذ عينات DNA لتحليلها والتعرف على هوياتهم.
من جانبها، أكدت مصادر أمنية تتبع القيادى الإرهابى الهارب أسامة بحر أحمد عبدالواحد، الذى لعب دورًا محوريًا فى توفير الدعم المادى من عناصر التنظيم بالخارج، والمنتمين لتنظيم الإخوان بالداخل لتوصيلها إلى الخلية التى تم استهدافها بجانب تلقى المتهم الهارب تدريبات فى إحدى الدول المجاورة على تجميع السلاح وتجهيز المتفجرات.
كان قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية والإسماعيلية شن عدة حملات على المزارع بعد الكشف عن ٩ عناصر إرهابية يتخذون من مزرعة بمنطقة الصالحية وكرًا للتدريب على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن عمليات رصد العناصر التكفيرية التى تستهدف تنفيذ عدة عمليات إرهابية بنطاق محافظة شمال سيناء ضد قوات إنفاذ القانون توصلت إلى اتخاذ عدد من تلك العناصر مزرعة بمنطقة الصالحية الجديدة نقطة انطلاق إلى مدينة العريش لارتكاب عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة.
وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهمين يتلقون تدريبات عسكرية على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات من مواد شديدة الانفجار، وتولى عملية تهريب المتفجرات الخام إلى منطقة شمال سيناء.
وحسب المصادر أعدت القيادة الأمنية بقطاع الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية مأمورية مسلحة تم تدعيمها بقوات من العمليات الخاصة ومجموعات قتالية وتمت مداهمة المزرعة المستهدفة، فيما أطلق المتهمون النيران صوب القوات وبعد التعامل معهم تمت تصفية ٩ إرهابيين.

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