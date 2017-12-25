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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:27 م

صلاح عيسى.. «حدوتة صحفية» من دفتر الوطن

صلاح عيسى
صلاح عيسى
حمدين حجاج
dostor.org/2001991

«ذاكرة الأمة التي تمشي على قدمين» هكذا وصفوا مَن كتب عن «شخصيات لها العجب» وحاك بقلمه «حكايات من دفتر الوطن» الذي أسس لمدرسة جديدة في بلاط صاحبة الجلالة فكان كاتبًا ومؤرخًا ومؤلفًا.

رحل صلاح عيسي بجسده عن عالمنا مساء اليوم، واستطاع أن يجسد بقلمه طيلة رحلة امتدت لنصف قرن من عمر الزمن حكايات المحروسة في رائعته «حكايات من دفتر الوطن».

ولم يكن ذلك العمل البديع إلا حلقة ممتدة من سلسلة مديدة من رحلة حافلة بالإبداع، أخرج منها الكاتب الراحل ما يقرب من 20 مؤلفًا أبرزها «مثقفون وعسكر» و«رجال ريا وسكينة».

بدأ «عيسي» مسيرته الصحفية بعد تخرجه في كلية الخدمة الاجتماعية عام 1961، كاتبًا للقصة القصيرة، وخلال تلك الفترة تناول في كتاباته العديد من القضايا الفكرية والتاريخية، قبل أن يتفرغ نهائيًا للعمل الصحفي في بداية حقبة السبعينات.

لم تكن البدايات الأولى لرحلة «عيسي» مع الإبداع، إلا حلقة من السير على الأشواك، بعدما اشتبك مبكرًا مع نظام ناصر خلال عام 1966، في تجربة قادته إلى غيابات السجن هو ورفقاؤه سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي وغيرهما.

لكن تلك التجربة لم تمر بردًا وسلامًا على صلاح عيسى، فحسب الشهادة التي أوردها الكتاب الصحفي الكبير محمد العزبي في كتابه «الصحافة والحكم»، والذي كان واحدًا ممن طالتهم نار الاعتقال مع «عيسي»، أكد أن الكاتب الراحل هو أكثر من تعرض للتعذيب ضمن تلك المجموعة.

ورغم قسوة تلك التجربة ومرارتها، إلا أنه خلال رحلته ظل وفيًا للتجربة الناصرية، وكان أحد المدافعين بشدة عن الزعيم الراحل «جمال عبدالناصر»، مرجعًا السبب إلي انجازات الزعيم التي قدمها لوطنه.

وكان صلاح عيسى أحد الذين طالتهم قائمة اعتقالات سبتمبر الشهيرة، حيث كان معارضًا بشدة لاتفاقية كامب ديفيد.

لصلاح عيسى العديد من التجارب الصحفية التي اقترنت باسمه مثل تجربته في جريدة «الأهالي» و«الثقافة الوطنية»، لكن تبقي تجربته في جريدة «القاهرة» هي درة التاج التي تزين مسيرته خلال رحلته مع صاحب الجلالة.

وجاءت رئاسته للمجلس الأعلى للصحافة، والذي حلت محله الهيئة الوطنية للصحافة حاليًا، لنكون خير ختام لمسيرته مع صاحبة الجلالة.

وخلال الفترة الماضية عكف صلاح عيسي على التفرغ للكتابة والإبداع في العديد من الصحف، قبل أن يستأذن في الانصراف بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه حكايات، لا يمكن أن تسقط من دفتر الوطن.

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