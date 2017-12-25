٣٩ ألف جنيه مكافأة من محافظ البحر الأحمر للطلاب المبتكرين

خصص اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم، مكافأة مالية قدرها 39 ألف جنيه، للمشاركين والفائزين في معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة بالبحر الأحمر، خصص جائزة 1000 جنيه للمشروعات الفائزة وعددها 14 مشروع مبتكر في مختلف المجالات الحياتية و500 جنيه لباقي المشاركين بالمعرض.



وأشار عبدالله، إلى أن الجائزة المالية تشجيعًا للعلم والبحث العلمي بالمحافظة وتكريم لكل فكرة قام منفذوها على العمل بجهد وإتقان لاخراجها بشكل علمي ليتم تطبيقها عمليًا وتستفيد منها الإنسانية ويعم الخير على الجميع.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير على القائمين على تنفيذ المعرض، مشيرًا إلى أهمية المعارض العلمية التي تحث أبناءنا على الإبتكار والإبداع في مجالات الحياة فالمستقبل يقوم على البحث العلمي وابتكار المزيد من الأفكار والمشروعات قيد التطبيق فمصر تحتاج لعقول ألنهوض ومنافسة الدول المتقدمة ولن يأتي ذلك الا بعقول قادرة على التغيير.



فاز من إدارة الغردقة التعليمية: آية صلاح عن مشروع تحفيز الفضة الناتومترية، نهال عبادي وحنان عبادي بمشروع قياس منسوب المياه داخل الخزان وفصل وتشغيل المحرك أتوماتيكيًا، ومن إدارة رأس غارب التعليمية فاز: عبدالله رفاعي عن مشروع تكييف دون فريون، ومحمد نصر أحمد عن مشروع جهاز التحكم عن بعد، مينا مكرم عدلي بمشروع تيشرت مخصص لمرضى التوحد.



كما فاز من إدارة القصير التعليمية فرحة محمد أحمد بمشروع الكهرباء اللاسلكية، وأما باقي الفائزين من مدرسة المتفوقين بمدينة الغردقة فاز: محمد جمال ومحمود السعيد بمشروع لحياه نقية، أحمد حاتم ومهاب محمد بمشروع تابع نباتاتك، وضحى ثابت بمشروع الطاقة البيوفيزيائية، محمد محمود وعبد العزيز عماد بمشروع قوة الطبية، مينا سيفيف واسراء محمد بمشروع مولد بالفرق في درجة الحرارة، محمد صلاح ومحمود هارون عن مشروع التمثيل المادى للحركة المتخيلة من نشاط امواج الدماغ، اسامى أحمد ومحمد ايهاب بمشروع داعمى الحياة واخيرا اروى هشام وماريفان مدحت عن مشروع خرسانة ذاتية الشفاء.



وأكد الدكتور أبو الحجاج نصر الدين رئيس لجنة التحكيم، أن هذه المشروعات جاءت نتيجة اختيار وعمل متواصل مع الطلاب ومساندة اللواء أحمد عبدالله المستمرة لمحبي العلوم والإبتكار، كما قدم جميع الحضور الشكر للمحافظ على اهتمامه المستمر بالعملية التعليمة ووجه الطالب عبد الحميد من الشلاتين شكر خاص للدعم المستمر والتطوير الهائل بالعملية التعليمية في الجنوب.