بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

يحتفل كل منا على طريقته الخاصة بليلة رأس السنة، ويبدأ الاستعداد لها آواخر شهر ديسمبر كل عام؛ إلا أن فنادق مصر لها نظرة خاصة في استقبال تلك الليلة، حيث أن البعض يضع أشجار الكريسماس أمام بعض المحلات أو أبواب الأندية الرياضية؛ احتفالا بقدوم بالسنة الجديدة.



وبجانب الحفلات التي تقام كل عام وحضور فنانين كبار، استعدت الفنادق بشكل مختلف قبل إقدام ليلة الكريسماس، حيث رفعوا شعار الأضواء اللامعة عديدة الألوان في أعاليها والبعض الآخر على واجهاتها.



وبالمرور على فنادق الجيزة ممثلًا في الـ"الشيراتون" تجد مزيج من الأضواء اللامعة والتي تحيط بجميع جهاته، والتي يغلبها اللون الأخضر والأحمر، بينما الواجهة الرئيسية تتحلى بنوع مختلف من الأضواء ليجسد شجرة عيد الميلاد المجيد "الكريسماس" بشكل متحرك يعلوه الأناقة.



فيما اكتفيا فندقي "سوفتيل ونوفتيل" بوضع الأنوار التقليدية أعلى سطحيهما، حيث قام الأول بوضع أنوار بشكل عمودي يكسيه اللون البنفسجي، والذي لم يدل على أي شكل من مناظر الاحتفال، بينما الآخر اكتفى بوضع أنوار كلاسيكية باللون الأصفر.



ووضع "الهيلتون"، في آخر طابق لديه شكل شجرة الكريسماس بأفرع من الأضواء الصفراء، والتي أحاطت به من جميع جهاته.



أما في فندق "سميراميس"، فقد علق عليه بعض الأنوار الكلاسيكية تُحيطهما نجمتان ذهبيتان، ويتوسطهما عام 2018.



ولم تحذو البقية على نفس اتجاه الفنادق المذكورة سابقًا، فالبعض لم يدلل على الكريسماس، والآخر سلك طريق وضع شجرة كبيرة على مداخله تتوسطها بعض الألوان الحمراء.