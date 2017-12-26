القاهرة : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
02:54 ص

شاهد.. محمد منير برفقة مى حسن فى منزله
01:59 ص

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد
01:34 ص

قبل أن تحاسبوه.. «البدري حجته معاه»
12:40 ص

اليوم.. محاكمة الراقصة «إغراء» فى قضية «الكليب الفاضح»
08:42 م

«الداخلية» تبدأ البحث عن «أسامة بحر» عرّاب «خلية الصالحية» الإرهابية
07:27 م

وداعًا «توم & جيري» رحيل صانع الشخصيات الكارتونية بوب غيفنز

03:30 م

بالصور.. ابنة شاروخان تحدث ضجة عبر «إنستجرام»

03:28 م

مختار جمعة يبحث ووزير العدل منح مفتشي «الأوقاف» الضبطية القضائية
12:46 م

المشدد ١٠ سنوات لمتهم فى «خلية المفرقعات» بحلوان
12:16 م

قرار جمهورى: الدكتورعاطف شاكرعميدًا لطب الفم والأسنان بجامعة القاهرة
11:59 ص

وزير النقل الروسى: فرص استئناف الرحلات الجوية لمصر هذا الشتاء ضئيلة

01:33 ص

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها
منوعات
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 05:22 ص

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق
محمد عبدالعزيز
dostor.org/2001971

يحتفل كل منا على طريقته الخاصة بليلة رأس السنة، ويبدأ الاستعداد لها آواخر شهر ديسمبر كل عام؛ إلا أن فنادق مصر لها نظرة خاصة في استقبال تلك الليلة، حيث أن البعض يضع أشجار الكريسماس أمام بعض المحلات أو أبواب الأندية الرياضية؛ احتفالا بقدوم بالسنة الجديدة.

وبجانب الحفلات التي تقام كل عام وحضور فنانين كبار، استعدت الفنادق بشكل مختلف قبل إقدام ليلة الكريسماس، حيث رفعوا شعار الأضواء اللامعة عديدة الألوان في أعاليها والبعض الآخر على واجهاتها.

وبالمرور على فنادق الجيزة ممثلًا في الـ"الشيراتون" تجد مزيج من الأضواء اللامعة والتي تحيط بجميع جهاته، والتي يغلبها اللون الأخضر والأحمر، بينما الواجهة الرئيسية تتحلى بنوع مختلف من الأضواء ليجسد شجرة عيد الميلاد المجيد "الكريسماس" بشكل متحرك يعلوه الأناقة.

فيما اكتفيا فندقي "سوفتيل ونوفتيل" بوضع الأنوار التقليدية أعلى سطحيهما، حيث قام الأول بوضع أنوار بشكل عمودي يكسيه اللون البنفسجي، والذي لم يدل على أي شكل من مناظر الاحتفال، بينما الآخر اكتفى بوضع أنوار كلاسيكية باللون الأصفر.

ووضع "الهيلتون"، في آخر طابق لديه شكل شجرة الكريسماس بأفرع من الأضواء الصفراء، والتي أحاطت به من جميع جهاته.

أما في فندق "سميراميس"، فقد علق عليه بعض الأنوار الكلاسيكية تُحيطهما نجمتان ذهبيتان، ويتوسطهما عام 2018.

ولم تحذو البقية على نفس اتجاه الفنادق المذكورة سابقًا، فالبعض لم يدلل على الكريسماس، والآخر سلك طريق وضع شجرة كبيرة على مداخله تتوسطها بعض الألوان الحمراء.

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها

منذ 8 شهر

«الدستور» تعايش فرحة اليتامى: ننتظر أعياد الربيع «من السنة للسنة»

منذ 9 شهر

ممثلة بريطانية تكشف طلبًا من "ترامب" لها قبل 20 عامًا

منذ 10 شهر

الهند تنجح فى إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

منذ 10 شهر

المجاري تحاصر آلهة المصريين القدماء

الآن

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

أسعار العملات العربية اليوم

اعرف شخصيتك من لون عربيتك

«جرب نار الغيرة».. أبراج غيرتها قاتلة

الأكثر قراءة

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

أردوغان يرفض الاعتذار عن إرث العثمانيين فى السودان

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

فى عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

ألبومات الصور

مباراة تعادل الأهلي ووادي دجلة

بدء احتفالية ذكرى رحيل يحيى حقي بـ«الأعلى للثقافة»

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

قداس عيد الميلاد فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

نجم الساعة

صلاح عيسى.. «حدوتة صحفية» من دفتر الوطن

الأكثر قراءة

شاهد.. أشهر 9 قبلات فى تاريخ السينما المصرية

أردوغان يرفض الاعتذار عن إرث العثمانيين فى السودان

اليوم.. الحكم فى استئناف طبيبة ضد حبسها عامين بتهمة الزنا

فى عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

منوعات

صور.. طفل بـ«ذيل» يعبده الهنود تشبهًا بالإله القرد

شاهد.. أطول بطاطس محمرة ستراها من مطعم «J Box Long Potato»

بالصور.. واجهات فنادق مصر بـ«الألوان المضيئة» احتفالًا بـ«رأس السنة»

المثقف

صدور كتاب «قاموس لبنان» عن دار «الساقى» ببيروت

ولاد الكار

المشاغب صلاح عيسى في عيون شيوخ الصحافة.. حكايات «الصحبة»

الأبراج اليوم

«جرب نار الغيرة».. أبراج غيرتها قاتلة

الصحة

«بشرة خير».. اختبار جديد يُشخص «سرطان الثدى» قبل عام من ظهوره

الدستور على فيسبوك
ads