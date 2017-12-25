القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 07:53 م

محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي لمسابقة «العلوم والهندسة»

محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي
بني سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2001969

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، المعرض السنوي للمسابقة العلمية للعلوم والهندسة "انتل ايسف" 2017 2018، والذي نظمته وحدة البحث العلمي بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالنادي الإجتماعي بمدينة بني سويف.

وضم المعرض مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

وتفقد حبيب، نماذج المشروعات المشاركة في المسابقة، واستمع لشرح موجز من أصحابها عن فكرة كل مشروع وطريقة التصميم، وكيفية عملها، ومدى إمكانية تنفيذ المشروعات والأفكار على أرض الواقع.

وكرم المحافظ، الفائزين بالمعرض والبالغ عددهم 18 طالبًا وطالبة أصحاب 10 مشروعات الفائزة والتي ستشارك في المسابقة العالمية "Intel isef" على مستوى الجمهورية.

وهنأ المحافظ الفائزين بهذا التفوق والنبوغ، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميًا في شتى المجالات، ومساعدتهم في النهوض بمستواهم للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر في كافة المحافل العالمية، مبديًا اعجابه باختيار أفكار المشروعات، والتي تضمنت مجالات حيوية عديدة.

وقال محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المعرض ضم 57 مشروعًا في مجال البحث العلمي والتي تم تصعيدها في المعرض التمهيدي الذي أقيم بمركز التطوير التكنولوجي في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن أصحاب المشروعات الفائزة في المعرض تم اختيارهم طبقًا لشروط ومعايير شركة أنتل بمعرفة لجنة تحكيم من المتخصصين في البحث العلمي في حضور ممثلين عن شركة انتل ايسف وتحت إشراف أعضاء من مسئولى التربية والتعليم.

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