بوتين يؤكد اعتزامه الاستمرار في مكافحة الإرهاب بسوريا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إن بلاده ستستمر في محاربة الإرهاب بما في ذلك على أراضي سوريا إذا تطلب الأمر.



جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان الروسي، قال فيها إنه لا توجد ضرورة للاستخدام الواسع للأسلحة الروسية في سوريا، على الرغم من أن لدينا هناك قاعدتين.



وتابع: «نحن سنواصل محاربة الإرهاب، بما في ذلك على اراضي سوريا إذا تطلب الأمر».



وأضاف: «لكني أكرر، ليس كما كان إلى هذه اللحظة، ليس باستخدام واسع لجميع مكونات قواتنا المسلحة. لذلك، فقد تم تنفيذ سحب القوات الروسية، لأنه لم تعد تتطلب الحاجة إلى الكثير من الإمدادات والموظفين هناك، وعلى أي حال، فإن في الوقت الحالي ليس مطلوبا».