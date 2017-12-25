«المحامين» تخاطب المحاكم لعدم التعامل مع من لم يجدد الكارنيه

حصلت «الدستور»، على خطاب مقدم من سيد نايف، عضو النقابة العامة للمحامين، ومحمد متولى عضو نقابة المحامين غرب الإسكندرية، إلى رئيس محكمة شرق الإسكندرية بناءًا على توجيهات من سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.



وطالب الخطاب رئيس محكمة شرق الإسكندرية، بعدم التعامل نهائيًا أو سريان أي بطاقة عضوية سابق صدورها عن عام 2017، وذلك نفاذًا للقانون واستكمالا لجهود النقابة العامة للمحامين فى تنقية وضبط جداولها، وحرصًا على التمثيل القانوني الصحيح للمحامين أمام جميع المحاكم والهيئات الإدارية.

