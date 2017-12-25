أول رد عربي.. الأردن تدين اعتراف جواتيمالا بالقدس عاصمة للاحتلال

أعرب أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، عن رفض بلاده اعتراف جواتيمالا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، معتبرًا أنه قرار باطل.



وقال الصفدي في تدوينة على "تويتر":«نرفض قرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه»، مشيرًا إلى أنه «فعل عبثيً مستفزً وخرقً لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية».



وتابع الصفدي: «القرار باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمي».