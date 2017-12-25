القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 07:46 م

أول رد عربي.. الأردن تدين اعتراف جواتيمالا بالقدس عاصمة للاحتلال

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
وائل خورشيد
dostor.org/2001965

أعرب أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، عن رفض بلاده اعتراف جواتيمالا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، معتبرًا أنه قرار باطل.

وقال الصفدي في تدوينة على "تويتر":«نرفض قرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه»، مشيرًا إلى أنه «فعل عبثيً مستفزً وخرقً لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية».

وتابع الصفدي: «القرار باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمي».

أول رد عربي.. الأردن تدين اعتراف جواتيمالا بالقدس عاصمة للاحتلال
أول رد عربي.. الأردن تدين اعتراف جواتيمالا بالقدس عاصمة للاحتلال
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